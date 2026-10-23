Detuvieron a un hombre acusado de abusar de sus dos hijas en Villa Arias
El acusado tenía pedido de detención desde noviembre del año pasado.
Un hombre acusado de haber cometido abusos sexuales reiterados a sus dos hijas menores, y que era buscado desde hace casi un año, fue atrapado por personal de la DDI local.
La medida tiene relación con una investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, a cargo de la fiscal Agustina Olguín, ante quien fue trasladado el sospechoso, pero no declaró.
De acuerdo con la causa, los hechos se registraron entre 2012 y 2018, en el domicilio donde convivía la familia en la localidad de Villa General Arias, partido de Coronel Rosales.
El imputado aprovechaba la ausencia de la madre -quien se encontraba trabajando- para someter a las víctimas a diversas situaciones de contenido abusivo, las cuales incluían tocamientos e ingresos a sus camas durante la noche. Al momento de los hechos, una de las menores tenía entre 6 y 11 años y la otra, entre 9 y 13.
En su requerimiento de detención -ordenado por la Justicia en noviembre de 2025-, la fiscalía sostuvo que el acusado se valió de la convivencia y de la corta edad de las víctimas para cometer los hechos y subrayó que la reiteración de los hechos durante un extenso período de tiempo produjo un grave ultraje contra la sexualidad de ambas niñas.
El hombre, a quien no se identifica para preservar a las niñas, quedó formalmente imputado por dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante y tentativa de abuso sexual con acceso carnal, todos ellos agravados por el vínculo y por la convivencia.