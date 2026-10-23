Detuvieron a un hombre acusado de abusar de sus dos hijas en Villa Arias

Un hombre acusado de haber cometido abusos sexuales reiterados a sus dos hijas menores, y que era buscado desde hace casi un año, fue atrapado por personal de la DDI local.

La medida tiene relación con una investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, a cargo de la fiscal Agustina Olguín, ante quien fue trasladado el sospechoso, pero no declaró.

De acuerdo con la causa, los hechos se registraron entre 2012 y 2018, en el domicilio donde convivía la familia en la localidad de Villa General Arias, partido de Coronel Rosales.

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El imputado aprovechaba la ausencia de la madre -quien se encontraba trabajando- para someter a las víctimas a diversas situaciones de contenido abusivo, las cuales incluían tocamientos e ingresos a sus camas durante la noche. Al momento de los hechos, una de las menores tenía entre 6 y 11 años y la otra, entre 9 y 13.

En su requerimiento de detención -ordenado por la Justicia en noviembre de 2025-, la fiscalía sostuvo que el acusado se valió de la convivencia y de la corta edad de las víctimas para cometer los hechos y subrayó que la reiteración de los hechos durante un extenso período de tiempo produjo un grave ultraje contra la sexualidad de ambas niñas.

El hombre, a quien no se identifica para preservar a las niñas, quedó formalmente imputado por dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante y tentativa de abuso sexual con acceso carnal, todos ellos agravados por el vínculo y por la convivencia.