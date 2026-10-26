​​​​​Sierra de la Ventana será sede de un encuentro con más de 200 jueces

Las jornadas serán presididas por el titular de la Corte provincial, doctor Sergio Torres.

Con la participación de más de 200 magistrados de toda la provincia de Buenos Aires, y agenda de fuerte actualidad, esta semana se llevará a cabo en el Departamento Judicial Bahía Blanca el XX Encuentro de la Justicia de Paz de la Provincia de Buenos Aires.

Las jornadas, que tendrán lugar jueves y viernes próximos en Sierra de la Ventana, serán abiertas con una disertación del presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, doctor Sergio Gabriel Torres, quien además encabezará distintas actividades en Bahía y la región desde mañana.

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A lo largo de los dos días de debate, los jueces y funcionarios asistentes abordarán problemáticas actuales de alta sensibilidad comunitaria.

Entre los ejes temáticos previstos se destacan:

- Inteligencia Artificial: se debatirá sobre su uso diario y aplicación en el acontecer cotidiano del Poder Judicial.

- Gestión y cercanía: desafíos para la Justicia de Paz contemporánea y las herramientas tecnológicas concretas aplicadas al fuero.

- Medios y redes: los nuevos desafíos en la comunicación, diagnósticos y posibles cursos de acción.

- Conflictos de familia y niñez: disertaciones enfocadas en la responsabilidad parental, cuidado de los hijos y el abordaje de las infancias, juventudes y género.

- Argumentación y procesos: Técnicas sobre cómo argumentar sentencias en casos complejos y análisis comparativos de reformas procesales civiles.

Para comprender la magnitud del encuentro es necesario destacar el rol que cumplen los juzgados de paz en el tejido social que son, por definición, de proximidad y cercanía inmediata con el ciudadano.

A diferencia de los grandes tribunales concentrados en las cabeceras departamentales, los juzgados de paz se ubican en cada uno de los municipios del interior provincial.

Su función es resolver los conflictos cotidianos y urgentes de los vecinos en sus propios lugares de residencia, abarcando desde problemáticas familiares y de violencia doméstica hasta cuestiones de menor cuantía, faltas locales y certificaciones de trámites esenciales.

De este modo, los jueces de paz se transforman en la cara visible y más accesible del Poder Judicial para las comunidades más pequeñas y alejadas de los grandes centros urbanos.

Conferencia sobre la ESMA

Como antesala a las jornadas en la comarca serrana, el doctor Torres realizará mañana una actividad académica abierta al público en Bahía Blanca.

Bajo el título "ESMA, la investigación judicial", el cortesano dictará una conferencia y debate en el auditorio Héctor Furlong del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, Sarmiento 54, primer piso.

La actividad presencial es libre y gratuita, pero bajo inscripción a través de iej.scba.gov.ar o cabb.org.ar.

Torres, como juez federal, fue quien condujo la investigación de la emblemática megacausa de la Escuela de Mecánica de la Armada (que se inició en 2003 y se prolongó por 16 años), por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino -por el cual pasaron más de 5 mil víctimas del terrorismo de Estado- durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983.

El caso terminó con decenas de condenas, varias a prisión perpetua, por lo que se consideró parte de un planificado y sistemático genocidio que incluyó los llamados "vuelos de la muerte", un macabro método de exterminio que consistía en arrojar a personas vivas al Río de la Plata desde un avión.

Previo a la conferencia del martes, ese mismo día el presidente de la Corte tiene previsto visitar los juzgados de paz de Villarino y Carmen de Patagones, mientras que el miércoles hará lo propio con el de Tornquist y algunas recorridas por organismos de nuestra ciudad.