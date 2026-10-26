Cáncer de mama y genética: brindarán una charla abierta sobre la posibilidad de que sea hereditario

En el marco de Octubre Rosa, el mes de concientización sobre el cáncer de mama, se realizará en Bahía Blanca una charla abierta a la comunidad para abordar la relación entre la genética y esta enfermedad, y conocer en qué casos puede tener un componente hereditario.

El encuentro, titulado “Genética y cáncer de mama: ¿puede ser hereditario?”, tendrá lugar el jueves 29 de octubre, a las 18, en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, ubicado en Zelarrayán 560.

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La actividad estará a cargo de la Dra. Olivia Cambiaso, médica especialista en Obstetricia y Ginecología, subespecialista en diagnóstico prenatal y genética reproductiva, con formación en asesoramiento genético en cáncer heredofamiliar dictada por el Instituto Nacional del Cáncer.

Durante la charla se abordarán distintos aspectos vinculados con el cáncer heredofamiliar, entre ellos qué es, en qué consiste una consulta de asesoramiento genético y qué son los genes supresores de tumores.

La propuesta busca acercar información clara sobre la importancia de conocer los antecedentes familiares y explicar cómo el asesoramiento genético puede contribuir a comprender mejor determinados casos de cáncer de mama.

La jornada tendrá una duración aproximada de una hora y será libre, gratuita y abierta a toda la comunidad, con inscripción previa a través del sitio de Cultura de la Cooperativa Obrera: https://cultura.cooperativaobrera.coop/actividad?id=1010.