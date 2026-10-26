Escuchó ruidos en el techo, llamó a la Policía y encontraron a un intruso en su patio

García Muena fue aprehendido en vinculación con el delito de violación de domicilio.

Un hombre de 34 años fue arrestado anoche en un sector de Vista Alegre, después de que la Policía lo descubriera escondido en el patio de una casa con fines ignorados.

El aprehendido es Lucas Hugo Ramiro García Muena.

El hecho se produjo pocos minutos después de las 23.30, en una vivienda ubicada en Nicolás Pírez al 2000.

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Ruidos en el techo

El dueño del inmueble, de 53 años, escuchó ruidos en el techo y, al observar, vio a una persona desconocida que se ocultaba detrás de un portón.

Rápidamente el morador del domicilio dio aviso a la Policía.

Efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar y, con permiso del propietario, ingresaron en la propiedad.

Luego de revisar el sector, los policías hallaron al sospechoso escondido en el patio y lo aprehendieron.

García Muena fue trasladado a la comisaría Quinta y quedó a disposición de la fiscalía de flagrancia, en relación con el delito de violación de domicilio.