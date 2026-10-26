Profertil y el Municipio acordaron impulsar un proyecto de expansión de US$ 1.700 millones

Profertil y la Municipalidad firmaron un acuerdo que establece un marco de cooperación para promover el proyecto de expansión de la compañía en su complejo industrial de Ingeniero White.

La iniciativa contempla una inversión estimada de 1.700 millones de dólares y la instalación de un nuevo tren integrado de producción de amoníaco y urea granulada.

El proyecto, cuyo plazo estimado de construcción es de 45 meses, permitirá ampliar la capacidad productiva en 1.500.000 toneladas anuales.

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Según informaron, la producción incremental comenzará en 2031, momento en el que Profertil contará con una planta de 2.820.000 toneladas de urea por año, la más grande de Latinoamerica. Ello sumado a la experiencia de mas de 25 años que hoy ya tiene en la industria, permitirá asegurar el abastecimiento del mercado interno y tener posibilidades de exportación.

La iniciativa se produce tras el cambio accionario que transitó la empresa a finales de 2025, el cual permitió el ingreso de Adecoagro, el gigante del agro argentino que adquirió el 90 % del paquete accionario, mientras que la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) completó el 10 % restante.