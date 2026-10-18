Río Colorado: advierten que llegará un caudal de agua muy superior al habitual

Durannte la temporada de veda, que concluyó hace pocas semanas, Corfo realizó obras para optimizar el uso del agua para riego. Fotos: Corfo.

Corfo y el municipio de Villarino advirtieron sobre un aumento inusual de los niveles del río Colorado durante las próximas semanas, debido a la decisión de aumentar las erogaciones desde la represa Casa de Piedra.

Desde la comuna se recomendó no acercarse a las márgenes del río, no ingresar al agua en sectores de riesgo, extremar los cuidados al pescar y realizar tareas rurales y alejar vehículos, maquinaria y pertenencias del cauce.

“La suba del nivel del agua y la mayor velocidad de la corriente pueden generar situaciones de peligro. Ante el río, no te confíes. Cuidarnos es responsabilidad de todos”, se indicó desde el canal oficial del municipio en redes sociales.

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La Corporación de Fomento del Río Colorado (Corfo), en tanto, adelantó que los caudales erogados en los últimos días “son significativamente superiores a los que se erogaban en años anteriores para esta época, por lo que se producirá un aumento del nivel y de la velocidad del agua en el cauce”.

“Ante este escenario, Corfo recomienda extremar las medidas de precaución en todos los sectores próximos al río Colorado, particularmente en aquellos utilizados para actividades recreativas, pesca y tareas rurales, así como en instalaciones ubicadas sobre la margen del río y en zonas de circulación de vehículos o maquinaria”, remarcó, antes de señalar que se continará haciendo un seguimiento día a día de la situación hidrológica.

La decisión de aumentar las erogaciones de Casa de Piedra fue tomada por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), a instancias de las mediciones preliminares que efectuó la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación entre el 26 y el 28 de septiembre pasado en la Cordillera de los Andes.

Si bien aún no se dispone del pronóstico definitivo de escurrimiento para la presente temporada, los sensores níveos El Azufre, Paso Pehuenche y Valle Hermoso evidenciaron a fines del mes pasado “una importante acumulación de nieve que no registraban antes de esa fecha”, especialmente en los dos primeros sitios.

“Estas nuevas condiciones permiten anticipar que el escurrimiento será mayor (que el previsto meses atrás), principalmente durante los meses de noviembre, diciembre y enero, cuando se produce el deshielo. Por ello, se modificó la erogación y se aumentó el caudal desde Casa de Piedra para regular los volúmenes entrantes al embalse durante los próximos meses”, se explicó.

Coirco realizó el primer aumento del caudal erogado el martes 6 de este mes y, el segundo, el último martes. El incremento inicial fue de 85 a 115 metros cúbicos por segundo (m3/s), mientras que siguiente salto fue al nivel de los 125 m3/s. La suba total fue del 47%.

Para tomar esta decisión -explicó Coirco- “se evaluaron los registros níveos actuales, el seguimiento de los datos de las estaciones de la alta cuenca, las imágenes satelitales, la evolución de la cota del embalse y el pronóstico meteorológico a corto y mediano plazo”.

“Si bien se observó una leve reducción en los registros de nieve en la estación Valle Hermoso, se registraron incrementos significativos en El Azufre y Paso Pehuenches, del orden del 60% y 115% respectivamente, comparada con la información disponible en forma remota anterior al cateo”, informó.

Temporada en marcha

La temporada de riego en el Valle Bonaerense del Río Colorado había comenzado a principios del mes pasado, con el llenado progresivo de la red de canales para atender la demanda de agua de los productores durante la campaña 2026/2027.

Corfo había estimado que la demanda de agua para riego se mantendría “entre baja y moderada” en los primeros días de la temporada “puesto que el valle se vio favorecido por las lluvias que registraron mas de 400 mm durante los primeros meses del año y el invierno”.

Aún antes de conocerse la última decisión del Coirco en cuanto al aumento del caudal erogado, Corfo había señalado que la temporada comenzaba “con buenas perspectivas hídricas”.

“El Embalse Casa de Piedra cuenta con reservas para afrontar el inicio de la campaña con una cota de 278,79 msnm (metros sobre el nivel del mar) y la nieve acumulada en la cordillera constituye la principal reserva que alimentará la cuenca durante los próximos meses”, había reseñado.

“Estas condiciones permiten iniciar el ciclo con tranquilidad, pero también refuerzan un objetivo central para Corfo: seguir haciendo un uso cada vez más eficiente del agua y continuar mejorando la infraestructura que permite llevarla hasta cada compuerta de las parcelas”, había añadido.

Durante la veda del último invierno las áreas de Obras y de Servicios de Equipos (Sereq) de Corfo, junto a las intendencias de riego, avanzaron con el Plan de Impermeabilización de Canales que el organismo lleva adelante desde 2021, además del mantenimiento y la mejora de las redes primaria y secundaria.

“Año tras año invertimos para revestir nuevos sectores de la red con geomembrana, reducir pérdidas y aprovechar mejor cada gota de agua. Hoy tenemos mejores perspectivas hídricas, pero sabemos que las épocas favorables son justamente el momento para prepararnos para las épocas difíciles; por eso seguimos fortaleciendo la infraestructura”, indicó en sus redes sociales.

Las tareas durante el invierno incluyeron la limpieza y acondicionamiento de canales, la reparación de compuertas, puentes y alcantarillas, el refuerzo de terraplenes, y desmalezado, entre otras intervenciones.