Ricardo Marino: “Cada año tratamos de mejorar la realidad de San Blas”

Javier Cambarieri / Agencia Patagones



Para el intendente Ricardo Marino, “siempre es un honor poder compartir con los vecinos la fecha fundacional de las localidades del interior” y San Blas no es una excepción.

“Es un espacio para recordar a aquellos vecinos que dieron los primeros pasos, otros que lo continuaron y aquellos que hoy siguen el legado para hacer de esta localidad un lugar elegido por muchos”, enfatizó.

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En este sentido, confirmó que la jornada del sábado 24 de octubre es la elegida para celebrar este 205 aniversario, no solo con el acto protocolar sino también con una serie de actividades para que disfruten los vecinos y visitantes que lleguen al Paraíso de los Pescadores.

“Dentro de las actividades que desarrollamos a diario, el mantenimiento del camino de ingreso es una premisa. En mis primeros años fue difícil porque no contábamos con todos los elementos necesarios para hacerlo, pero por suerte eso hoy se revirtió”, destacó Marino.

Por otra parte, enumero algunos puntos que se lograron en este tiempo, desde su asunción.

“Siempre estamos atentos a que todo este en condiciones para tener el lugar en las mejores condiciones, por ello hemos reparado y sumado, herramientas, vehículos y con mucho esfuerzo logramos poner nuevas luminarias, hermosear el ingreso a la isla y en breve contará San Blas con un espacio destinado al estacionamiento de Motorhome, brindando un nuevo servicio y ordenando aún más la costa”, aseveró el jefe comunal maragato.

También, recordó la construcción de un nuevo trazado del camino que une la zona urbana con la playa de arena “hoy tratamos de mantenerlo y así los vecinos y turistas pueden usar un sector de la playa tan importante”.

“Pero siempre faltan cosas y mas en estos tiempos que el dinero no alcanza, que de Nación no recibimos nada y la provincia aporta lo que se puede. Por eso, es importante destacar el trabajo del Delegado y todo su equipo, por el esfuerzo”, sentenció

Otra cuestión tiene que ver con la obra de la planta de energía, donde la provincia aporta más de 11 mil millones de pesos para el desarrollo eléctrico de la zona.

Por su parte, el delegado Rubén Ventura expresó que la localidad llega a su aniversario con varias cosas nuevas.

Por ejemplo, adelantó que el día del aniversario quedará inaugurado un lugar destinado al estacionamiento de Motorhome, en la zona de La Rebeca, un espacio (de unos 350 por 50 metros) necesario no solo para dar un servicio mas al turista, sino que además ordenará un sector de la costa.

“Estamos muy avanzados en este sector, que tendrá iluminación Led, un decantador de aguas grises y negras, provisión de agua y cinco cámaras de seguridad. A futuro tendrá un costo estar allí, que será volcado al mejoramiento del lugar”, enfatizó.

A partir de esta creación, este tipo de vehículos solo podrán estacionar allí o en su defecto en camping.

En otro orden, adelantó que está avanzada la iluminación de la avenida de ingreso a la localidad, donde se colocaron 50 columnas Led y faltan unas 10 más para llegar al puente, donde se va a intervenir también el lugar.

Respecto de la realidad general de la bahía, Ventura indicó que fue un invierno complicado, porque llegó el momento de diversificar las prestaciones.

“Es necesario seguir atrayendo al visitante más allá de la pesca, buscar que la familia siga eligiéndonos, por ello hay que empezar a pensar en otro tipo de comercios, de servicios, de paseos para descubrir otros espacios, es decir que la gente descubra y disfrute la isla en su totalidad”, aseveró.

En cuanto a la temporada que se avecina, señaló que es “muy buena”, basados en que hace un tiempo que la pesca, sobre todo del pejerrey esta “a pleno”, lo que significó la llegada de turistas, sobre todo en fines de semana largos.

“La otra cosa que también lo marca, es que las reservas que se están dando (por datos de los privados) son importantes de cara al verano, con un lugar que tiene y tendrá buenos precios para ser atractivo en la temporada estival, con el plus del contacto con la naturaleza y la seguridad que brinda nuestra localidad”, concluyó.