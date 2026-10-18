Condena por un robo que incluyó redes sociales, engaño y una “mejicaneada”

La Justicia bahiense condenó en los últimos días a un hombre vinculado a una causa que tiene características particulares y derivaciones aún más sorpresivas.

El caso tuvo la participación de una “viuda negra” que brindó información para que un grupo de sujetos le robara una millonaria suma de dinero a un vecino de Pedro Luro, pero también a tres policías que habrían “mejicaneado” el botín.

El juez Ricardo Gutiérrez, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, le impuso, tras un debate abreviado, la pena de 3 años de prisión a Mario Ariel Migone por ser coautor del delito de robo en poblado y en banda y con escalamiento.

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Para el magistrado quedó probado que el 24 de octubre de 2022, poco antes de mediodía, Migone condujo la camioneta Volkswagen Amarok en la que transportó a tres personas hasta una vivienda ubicada en la calle 32, entre 1 y 101, de la localidad ubicada en el partido de Villarino.

Los individuos accedieron a la propiedad por un ventiluz del baño, posteriormente se apoderaron del dispositivo que controlaba las cámaras de seguridad y finalmente robaron una caja de seguridad que contenía 83 mil dólares y unos 3 millones de pesos.

También se estableció que, para llevar adelante la maniobra, los ladrones contaron con la participación de una joven que “indujo a la víctima a que se retirara de su domicilio a los fines de dejar sola la vivienda y facilitar el robo”.

Redes y datos

La víctima manifestó que 3 meses antes del hecho había conocido a una joven a través de las redes sociales, con la cual inició una “relación ocasional”.

Dijo que esa mujer estuvo en dos ocasiones en su casa, la última el día del robo, cuando le pidió al damnificado que la llevara a Bahía Blanca.

El hombre también indicó que era la única persona ajena a su círculo que había ingresado en el último tiempo a la propiedad.

Describió que el 7 de octubre de ese año la chica había concurrido a su domicilio y que advirtió que “había revisado” el lugar, aunque no le dio mayor importancia.

Agregó que el 23 de ese mismo mes lo visitó nuevamente y que al día siguiente le pidió que la trajera a Bahía.

Explicó que al regresar a Pedro Luro advirtió que desconocidos habían ingresado a su casa y le robaron la caja de seguridad.

Dos testigos declararon que vieron a los ladrones transportando la caja y que la subieron a una camioneta.

En tanto, las cámaras de seguridad reflejaron a un par de individuos saliendo del domicilio de la víctima, mientras que también localizaron al vehículo transitando por la ruta 3 en dirección a nuestra ciudad.

Encuentro y teléfonos

Los investigadores establecieron que Migone, quien tenía domicilio en San Antonio Oeste, se había alojado en un hotel de nuestra ciudad junto a la chica que había contactado al damnificado.

También determinaron que en el lugar se reunieron con Claudio Calandria, quien en mayo de 2024 fue sentenciado a 3 años por el mismo robo.

Claudio Calandria

Calandria fue detenido poco después del hecho y cumplió su condena, que finalizó el 27 de diciembre de 2025.

En el celular de este último se hallaron más de 600 mensajes de WhatsApp enviados a Migone, cuyo teléfono fue detectado por las antenas en la zona de Villarino el día del robo.

Los de "enfrente"

Calandria, paralelamente, denunció a principios de 2023 que tres policías de Villarino que estaban investigando el delito se habían presentado en su vivienda de Mar del Plata para robarle una importante cantidad de dólares.

En su teléfono hallaron mensajes donde se quejaba porque “alguien” había filtrado información”.

“Tuve un problema en mi casa con los de la vereda del frente (por la Policía). Me cayeron y me chorearon, les tuve que hacer la denuncia porque vinieron sin orden”, indicó.

Por ese caso la Justicia marplatense condenó a los tres policías. Damián Sandobal recibió 4 años de cárcel, por robo agravado, mientras que Diego Domingual y Juan Pablo Argañaraz recibieron 3, por encubrimiento agravado.

“Perdí todo”

Migone declaró en la causa y dijo que en esa época padecía problemas de adicciones, aunque no admitió su participación en el robo.

“No me importaba nada, yo me olvide de muchas cosas, perdí mi familia, mi hijo, mi casa, perdí todo”.

El juez sostuvo que el descargo no introduce “una explicación alternativa que permita neutralizar el conjunto de indicios, serios y concordantes”.

Viaje a Mar del Plata, dólares y una denuncia

Presentación. Claudio Calandria, sentenciado por el robo en Pedro Luro, denunció que el 8 de noviembre de 2022 cuatro policías se presentaron en su vivienda de Valencia al 8.600 de Mar del Plata, para realizar una aparente diligencia judicial y se apoderaron de unos 90 mil dólares que estaban en el baúl de un auto.

Órdenes. Para la Justicia, el efectivo Damián Sandobal le ordenó a sus colegas que cruzaran un paredón utilizando una escalera pedida a un vecino y que abrieran la puerta para poder acceder.

Silencio. También determinó que Sandobal le entregó dinero a Diego Domingual y Juan Pablo Argañaraz para que guardaran silencio de lo ocurrido.