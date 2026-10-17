Condenaron a un motochorro por un asalto con armas

Un sujeto fue condenado en las últimas horas a la pena de tres años y medio de cárcel por un asalto con armas.

El fallo, resuelto en un debate abreviado por el Tribunal en lo Criminal N° 3, recayó en Jonathan Ignacio Alarcón, quien fue hallado culpable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

El hecho se produjo el 11 de noviembre de 2025, en Provincias Unidas y D´Orbigny, cuando el acusado y un cómplice (no pudo ser identificado) se movilizaban en una moto y abordaron a una persona que circulaba al mando de un rodado Honda Titán.

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Los delincuentes amenazaron a la víctima con un revólver y la obligaron a descender del vehículo, que fue abordado por uno de los asaltantes.

Finalmente ambos se dieron a la fuga por la primera de las arterias.

"Poco más de una hora después, personal policial de la comisaría Cuarta observó el paso a alta velocidad del vehículo utilizado en el hecho. Tras una persecución que finalizó al perder el control y caer al suelo en Darregueira al 3.000, los sospechosos intentaron huir a pie, lográndose la aprehensión de Alarcón", señalaron desde el Ministerio Público.