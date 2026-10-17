Forzaron la puerta de un auto para robar dinero y varios elementos

Ladrones violentaron esta madrugada una de las puertas de un automóvil estacionado en la vía pública y se apoderaron de dinero en efectivo y otros elementos, informaron fuentes oficiales.

Los voceros señalaron que un hombre de 54 años denunció que alrededor de las 2:30 dejó su vehículo en la zona de Paraná al 900 y que posteriormente advirtió lo ocurrido.

Describió que regresó al sitio dos horas después y descubrió que la puerta del conductor estaba torcida y que había sufrido el robo de algo más de un millón de pesos que se encontraban en un morral, una guitarra criolla y un termo, entre otras cosas.

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El hecho fue denunciado y es investigado por efectivos de la comisaría Segunda.