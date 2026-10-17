Un homenaje a Arturo Coleman y familia

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 100 años, en octubre de 1926, lo más granado de la sociedad bahiense ofreció una cena-tributo a Arturo Coleman y familia, como reconocimiento a su destacado rol como vecino.

Pocas personas tan influyentes en nuestra ciudad hasta la mitad del siglo XX como Arturo Coleman, máxima autoridad del Ferrocarril del Sud.

La fiesta fue en honor de Coleman, su mujer, Emilia Labadié, y su cuñada, señorita Eufrasia Labadié. Tuvo lugar en el Hotel Muñiz de calle O’Higgins. “La fiesta reunió una representación calificada de la sociedad bahiense”, señaló este diario, indicando que “todos los detalles traducían el acierto y esmero de una organización que provocó amables comentarios en nuestros círculos selectos”.

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Emilia Labadié, Arturo Coleman y Eufrasia Labadié

La cobertura del evento permite repasar algunos de los asistentes. A la derecha del homenajeado se ubicaron el teniente coronel Alvaro Alsogaray, la señora Ángela Vergara de González, Ovidio Martínez y Aristóbulo Barrionuevo, a su izquierda Rafael Huergo, Enrique Julio y señora, Juan Unsworth.

En otros sitios las señoras Zelfa Muñoz de Barrionuevo, Ángela Achinelly de Cervini, Pirica Pagano de Julio, Elisa C, de Pronsato, Celia R. de Avanza, Clara Vitalini de Iturraspe, Julia Bosch de Alsogaray y María Esther Harriet de Thevenon. También las señoritas María Celia Pearson, Elba Ducós, Fanny Cervini, Hebe Harrington, María Luisa Ferrández, Reneé Dumortier, Victoria González Martínez.

Por los hombres, estaban presentes, entre otros, Modesto González Martínez, Stanley Geddes, Dr. Francisco Cervini, Dr. Aurelio Molina Cubas, Ing. Bernardo Astiz, Domingo Pronsato, Antonio Muñíz, Luis Coelho, Dr. Carlos Cisneros y Ernesto Lanusse.

En medio de un clima de alegría, la orquesta, “con su música moderna e insinuante”, mantuvo la danza en constante animación hasta las 21, hora en que se retiró la concurrencia. Horario de otros tiempos.