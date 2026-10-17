Un paso clave para pavimentar la ciudad

La municipalidad presentó el llamado Programa de Fomento de Consorcios Vecinales para obras de pavimentación, un esquema que busca que los vecinos interesados y en condiciones puedan construir el pavimento de sus cuadras mediante contrato de directo con las empresas.

La propuesta incluye un plan para facilitar el acceso a una financiación bancaria, tanto para el pavimento como para cordones cunetas y veredas.

La presentación contó con la asistencia de representantes de entidades bancarias, de la Cámara de la Construcción, concejales, fomentistas y vecinos, lo cual supone se trata de una alternativa que ha sido discutida y avalada por sus actores.

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El municipio, por su parte, será responsable del proyecto técnico de cada obra a realizar.

Si bien este sistema tuvo en su momento vigencia, por distintas razones se dejó de aplicar, a pesar de ser una herramienta concreta y directa que permitiría a un grupo de personas contratar un trabajo con determinada empresa.

Si bien la actual gestión lleva adelante una importante obra de asfalto y reasfaltado, el ritmo de ejecución no llega a ser suficiente para mejorar la actual situación en la materia, en una ciudad donde apenas el 40% de sus cuadras está pavimentada.

Los puntos básicos del programa indican que los interesados deben inscribirse en el municipio y, una vez logrado el acuerdo entre los frentistas, la municipalidad preparará el correspondiente proyecto, su presupuesto y las alternativas de pago.

Es sabido que los recursos municipales son insuficientes para desarrollar un plan de pavimentación como el que se necesita, y que no se pueden esperar fondos del estado provincial o nacional.

Estos consorcios vecinales, con una buena reglamentación, seguimiento y coordinación, conforman una alternativa válida para mejorar la infraestructura de la ciudad.

La modalidad resultará una alternativa válida para muchos vecinos, más allá de la dificultad que puedan tener cada cual en lograr el completo consenso de sus frentistas, para así hacer realidad una obra que mejorará la calidad de vida e incrementará el valor de las propiedades.