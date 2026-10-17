Impulsar, un congreso para pensar el crecimiento de empresas y profesionales

Empresarios, emprendedores y profesionales tendrán una oportunidad para incorporar herramientas, intercambiar experiencias y generar nuevos vínculos durante Impulsar, el Congreso de Desarrollo Empresarial y Profesional, que se realizará el jueves 22, de 15 a 20, en Campo Urbano, ubicado en avenida Dasso 2191.

La iniciativa, impulsada por Grupo Wolko y Newit, propone una jornada de capacitación y vinculación orientada a quienes buscan adaptarse a los cambios del escenario económico y empresarial, identificar oportunidades y encontrar nuevas estrategias para hacer crecer sus proyectos.

El encuentro contará con la participación de seis referentes que compartirán sus conocimientos y experiencias sobre distintas áreas clave para el desarrollo de negocios y la toma de decisiones.

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Esta edición tendrá, además, un componente solidario: será a beneficio de Incudi (Instituto de Cuidado, atención y desarrollo de personas con Discapacidad).

Entre los ejes previstos se encuentran la aplicación de la inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas (PyMEs), las estrategias de crecimiento, las alternativas de inversión y financiamiento, la prevención de riesgos y la optimización de seguros.

También se abordarán cuestiones vinculadas con el liderazgo, la comunicación y la generación de nuevas oportunidades comerciales.

La propuesta apunta a ofrecer herramientas concretas para afrontar los desafíos de un contexto en permanente transformación, en el que la incorporación de tecnología, la planificación y la capacidad de establecer relaciones profesionales adquieren una importancia creciente.

Capacitación y generación de vínculos

Además de las exposiciones, Impulsar contempla un espacio destinado al intercambio entre los asistentes.

A partir de las 20, una vez finalizada la actividad principal, se ofrecerá un servicio de finger food y un ámbito de networking, con el objetivo de facilitar el contacto entre empresarios, emprendedores y profesionales.

De esta manera, el congreso buscará combinar la actualización de conocimientos con la posibilidad de generar contactos y explorar potenciales oportunidades de colaboración y negocios.

Entradas e inscripción

Las entradas y reservas pueden gestionarse por WhatsApp al 291 413-9954. También se puede consultar más información en el sitio web de Grupo Wolko: https://www.grupowolko.com.ar/impulsar-congreso-de-desarrollo-empresarial-y-profesional/

La organización informó que los cupos son limitados.

Bajo la consigna de que crecer no consiste solamente en hacer más, sino también en encontrar nuevas formas de pensar y decidir, Impulsar se presenta como un espacio para aprender, intercambiar perspectivas y conectar con otras personas del ámbito empresarial y profesional.