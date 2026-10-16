Punta Alta: aprehendieron a un hombre por la tenencia ilegítima de un arma

En el marco de una causa por amenazas y tenencia ilegítima de arma de fuego, personal de la DDI de Bahía Blanca realizó un allanamiento en una vivienda de calle Belgrano al 800, en la vecina ciudad de Punta Alta.

En el lugar fue aprehendido Maximiliano Daniel Argüello, de 41 años, luego de que los efectivos constataran que la credencial de legítimo usuario del arma se encontraba vencida desde 2018. Y quedó imputado por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

La investigación se inició el pasado miércoles, a partir de una denuncia presentada por una mujer de 46 años, expareja del acusado, con quien convivió durante diez años y tiene dos hijos en común.

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Según la denuncia, el episodio habría ocurrido cuando el hombre se presentó para retirar a los menores, ya que, presuntamente, realizó gestos con las manos simulando un arma y apuntándole con los dedos.

La mujer también dijo que su expareja tendría armas de fuego y que anteriormente habría realizado comentarios intimidatorios sobre su utilización.

Así se logró identificar al denunciado y se determinó que tenía registrada a su nombre una carabina semiautomática calibre 22.

Intervino la UFIJ N° 12 y la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, en tanto el Juzgado de Garantías N° 3 autorizó el allanamiento, que se realizó con la colaboración de personal de la Policía de Establecimientos Navales.

Los efectivos secuestraron una carabina semiautomática calibre 22 marca Marlin, equipada con una mira telescópica marca Shilba, un cargador vacío y 49 municiones del mismo calibre.