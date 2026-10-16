Canal Maldonado: habilitaron el puente de Líbano y cambian los recorridos de colectivos

El Municipio de Bahía Blanca habilitó al tránsito el nuevo puente metálico provisorio de calle Líbano sobre el Canal Maldonado, una obra que permitirá restablecer la conectividad vial y peatonal en el sector mientras avanzan los trabajos para construir el puente definitivo de hormigón.

El intendente Federico Susbielles anunció la puesta en funcionamiento de la estructura, que busca mejorar la circulación de los vecinos del barrio Noroeste y facilitar el acceso a la avenida Don Bosco.

“Es una gran noticia para el barrio Noroeste, porque volvemos a conectar a los vecinos del sector con su calle Don Bosco, mientras avanzamos con el resto de las obras, todos los días un paso más adelante”, expresó el jefe comunal, quien también agradeció el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

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La obra demandó una inversión total de $616.925.000, que incluye la adquisición y el montaje de la estructura, la construcción de las bases de apoyo y las adecuaciones técnicas del terreno.

Qué vehículos podrán circular

Aunque el puente tiene una capacidad estructural de hasta 40 toneladas, estará habilitado exclusivamente para el tránsito liviano -motos, autos y camionetas- y el transporte de pasajeros. Por lo tanto, no podrán utilizarlo camiones de gran porte.

La estructura tiene 24 metros de largo y 8,75 metros de ancho. Cuenta con dos carriles vehiculares de doble mano, veredas peatonales independientes y barandas de protección.

Está construido en acero corten, un material resistente a la intemperie y la corrosión, y corresponde a la tipología A-30, homologada por Vialidad Nacional.

El puente permanecerá en funcionamiento hasta que finalice la construcción de la estructura definitiva de hormigón. Luego será desmontado para su eventual reutilización en otro sector del distrito.

Cómo cambia el tránsito en la zona

Para ordenar la circulación en los accesos a los barrios Villa Nocito y Vista Alegre, se establecieron modificaciones en el sentido de circulación de tres calles:

-Líbano, entre 17 de Mayo y Francia: sentido único descendente.

-Francia: sentido único desde Líbano hasta la rotonda de Don Bosco.

-Carlos Gardel: sentido único ascendente desde la rotonda de Don Bosco hasta 17 de Mayo.

Los nuevos recorridos de colectivos

Los cambios en el transporte público comenzarán a regir el próximo lunes, cuando las líneas 506, 514 y 519 empiecen a circular por el puente provisorio.

Línea 506

-Desde Villa Muñiz hacia Pacífico y 17 de Mayo: Martín Rodríguez, Líbano, Francia, Carlos Gardel, 17 de Mayo, Pampa Central, Maldonado, Pacífico, 17 de Mayo, Líbano, Paraná y recorrido habitual.

Línea 514

-Desde el Centro hacia Maldonado: Bolivia, Brasil, Líbano, Francia, rotonda de Don Bosco, Carlos Gardel, 17 de Mayo y recorrido habitual.

Desde Maldonado hacia el Centro: 17 de Mayo, Líbano, Maldonado, Don Bosco, Rondeau y recorrido habitual.

Línea 519

-Desde Cerri hacia Bahía Blanca: 17 de Mayo, Líbano, Maldonado, Don Bosco, Brasil, Pampa Central y recorrido habitual.

-Desde Bahía Blanca hacia Cerri: Bolivia, Brasil, Líbano, Francia, rotonda de Don Bosco, Carlos Gardel, 17 de Mayo, Martín Gil y recorrido habitual.

La habilitación del puente representa un avance en la recuperación de la conectividad en el sector, mientras continúan las obras hidráulicas y viales del Canal Maldonado.