¿Subió el dólar blue? Así cerraron las cotizaciones en Bahía Blanca

El dólar blue cerró este viernes 16 a $1.543 para la compra y $1.571 para la venta en Bahía Blanca, con una suba de $10 en ambas puntas respecto de la cotización anterior, según los valores publicados por InfoDolar.

Por su parte, el promedio de las cotizaciones relevadas por esa plataforma se ubicó en $1.500,25 para la compra y $1.539,92 para la venta.

En el segmento de las plataformas digitales, Nexo registró valores de $1.526,27 para la compra y $1.549,33 para la venta.

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Las cotizaciones pueden variar según la entidad financiera, la plataforma y el momento de la consulta.

En los bancos, el dólar cerró con cotizaciones diferentes según la entidad. En el Banco Nación y el Banco Provincia se ubicó en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.

En el Banco Hipotecario cotizó a $1.495 para la compra y $1.529 para la venta, mientras que en el ICBC se ofreció a $1.475 para la compra y $1.535 para la venta.

Podés agregar también que, según InfoDolar, el promedio general de los bancos y casas de cambio se ubicó en $1.494,42 para la compra y $1.541,95 para la venta.

No encuentra techo

El riesgo país de la Argentina volvió a subir y se mantiene cerca de los 650 puntos básicos, en una tendencia alcista que acumula seis jornadas consecutivas. El indicador, elaborado por J.P. Morgan a través del índice EMBI, refleja el diferencial de rendimiento de la deuda soberana argentina frente a los bonos considerados de referencia.

La suba se produce en un contexto de retroceso de los bonos argentinos en dólares, entre ellos los Bonares y los Globales, cuyos precios inciden directamente en la evolución del indicador.

A este escenario se suma la volatilidad de los mercados internacionales, marcada por los datos de inflación de Estados Unidos y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense (Treasuries).

Cuando suben los rendimientos de esos títulos, considerados activos de referencia a nivel global, la deuda de países emergentes puede enfrentar mayores presiones. En el caso argentino, ese contexto se combina con el comportamiento de los bonos soberanos y las expectativas de los inversores.

El riesgo país es una referencia utilizada por el mercado para evaluar el costo relativo de financiamiento de un Estado. Un nivel más elevado suele reflejar una mayor percepción de riesgo y puede dificultar el acceso al crédito internacional en condiciones favorables.

Con el indicador en torno de los 641 a 647 puntos básicos al 16 de octubre, la evolución de los bonos argentinos y las señales de los mercados internacionales serán factores centrales para determinar si la tendencia alcista continúa o si aparece una recuperación.