El Banco Central difunde el dato de morosidad de agosto
Dará a conocer el ratio del sector privado. De cuánto fue en el último mes.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dará a conocer este viernes el dato sobre morosidad en el sector privado de agosto.
Este indicador se encuentra dentro del informe de bancos que, de manera mensual, difunde la autoridad monetaria.
En él se encuentra el apartado de calidad de cartera, en donde el BCRA expone los números de ratio de irregularidad del crédito al sector privado.
En julio, último dato disponible, volvió a experimentar una leve suba hasta el 12,9 %, 0,1 puntos porcentuales (p.p.) más que contra junio.
Se trata del nivel más alto en más de 20 años. Este es uno de los indicadores que más preocupa al sistema financiero y refleja las dificultades que tiene el consumo.
En la comparación año vs año, el indicador más que se duplicó: pasó de representar el 5,6 % al actual nivel de ahora, 7,3 p.p. por encima.
Para las empresas, el ratio de irregularidad se ubicó en 3,6 % (+0,1 p.p. respecto a junio). De esta manera, el total del sector privado subió 0,1 p.p. hasta el 7,7 %, levemente por encima del registro de junio. (NA)