El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 17 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.

En la mañana tendremos tiempo frío, nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad de leve del Noreste rotando al Sudeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco, alternando nubosidad con soleados. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría con cielo parcialmente nublado, se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.