Detuvieron a una mujer por robarle a un abuelo de 85 años

Personal de la Comisaría Primera realizó este viernes dos allanamientos en Villa Rosario Sur, en el marco de una investigación por un presunto hurto bajo la modalidad "cuento del tío", que tuvo como víctima a un hombre de 85 años que se moviliza en silla de ruedas.

En uno de los domicilios fue aprehendida Gisella Soledad Gómez, de 28 años, quien quedó vinculada a la causa.

La investigación se inició a partir de la denuncia del adulto mayor, domiciliado en calle Estados Unidos al 400, quien manifestó que un hombre y una mujer le habrían sustraído el dinero correspondiente a su jubilación y sus tarjetas de cobro.

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Se realizaron distintas tareas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del hecho, como la declaración de un testigo presencial y el análisis de cámaras de seguridad particulares, que resultaron fundamentales para identificar a los presuntos involucrados.

Así se dispuso allanamientos en dos domicilios ubicados en Saavedra al 2800 y Morel al 400.

Se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho y otros elementos considerados de interés para la investigación.

La aprehensión de Gómez se concretó en el inmueble de calle Morel , según información policial, la mujer registraría antecedentes por hechos de similares características y delitos contra la propiedad.