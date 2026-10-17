Allanamientos por el robo a una joyería del barrio Noroeste

Personal policial realizó dos allanamientos vinculados a un robo ocurrido en una joyería ubicada en el barrio Noroeste, informaron fuentes oficiales.

Desde la comisaría Quinta indicaron que en las últimas horas, con la autorización del Juzgado de Garantías N° 3 y a pedido de la UFIJ N° 7, llevaron adelante allanamientos vinculados con el hecho.

En este sentido, mencionaron que para solicitar los registros se utilizó información recolectada por el Gabinete Investigativo de la dependencia y filmaciones de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Uno de los procedimientos se desarrolló en una vivienda de Manzana de las Luces al 2.000, donde los efectivos secuestraron un Chevrolet Cruze de color gris, un reloj pulsera que fue reconocido por el denunciante, prendas de vestir, teléfonos celulares y herramientas.

En el lugar aprehendieron a Rodrigo Acuña (26) y Juan José Rubio Del Fino (30).

Los voceros mencionaron que ambos fueron trasladados a la seccional y que posteriormente recuperaron la libertad por disposición de la fiscalía, aunque permanecen ligados a la investigación.

También registraron una propiedad situada en Río Atuel al 3.000, aunque el operativo no arrojó novedades de interés para la causa.

El hecho se produjo hace una semana, cuando dos delincuentes realizaron un boquete en el techo y accedieron al local denominado Gema, ubicado en Don Bosco al 1.300, de donde sustrajeron dos relojes.

Trascendió que los sujetos habrían pretendido ingresar de la misma forma a un comercio lindero, aunque la activación de la alarma los puso en fuga.