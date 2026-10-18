Inédito: una caravana de autos antiguos llevó su mensaje por cinco comunidades para salvar vidas

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Anahí González Pau / agonzalez@lanueva.com

Después de atravesar la pérdida de su hijo Mateo, de 18 años, Florencia "Puchi" Álvarez encontró una manera de transformar el dolor en un compromiso con otras familias: difundir la importancia de la donación de médula ósea para que más pacientes tengan la posibilidad de encontrar un donante compatible. Pelu, llamaban a su hijo, había sido diagnosticado con una leucemia linfoblástica aguda T, una enfermedad agresiva que requería un trasplante. Pese a la búsqueda, no lograron encontrar un donante compatible ni en el registro nacional ni en el internacional. Desde esa experiencia, que tuvo su desenlace en febrero de este año, Florencia participó de una iniciativa que llevó el mensaje de concientización a distintas comunidades de la región.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se trató de la primera Travesía por la Vida, una caravana de vehículos antiguos que recorrió 290 kilómetros entre Tres Arroyos y Huanguelén, con postas en Coronel Pringles, Coronel Suárez y Pasman. La propuesta reunió a organizaciones, instituciones y vecinos para promover la donación voluntaria de sangre y la inscripción en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), conocidas habitualmente como células de la médula ósea.

La travesía se realizó el sábado 10 de octubre y estuvo encabezada por un Chevrolet Baquet de 1930, acompañado por otros autos antiguos. El recorrido culminó en el predio del Ferrocarril Roca de Huanguelén, en el marco de la sexta Fiesta del Cantor Orillero.

La iniciativa contó con la participación de Tres Arroyos Dona Médula, Baquets y compañía de Tres Arroyos, Más Vida en Vida de Coronel Suárez, los municipios involucrados, el Rotary de Coronel Pringles, las comunidades de guías de Cnel Pringles y Cnel. Suárez la Agrupación Baquets y compañia de Tres Arroyos, Mora Blanca Pasman y la red de Turismo Rural Las Cortaderas, entre otras instituciones y colaboradores. También acompañaron organizaciones vinculadas a la promoción de la donación de médula ósea, como _Pinchas Hasta la Médula, Tres Arroyos Dona Médula y la Red Argentina de Promotores Voluntarios de la Donación Solidaria de Médula ósea.

La llegada a Huanguelén marcó, además, la puesta en marcha de Huanguelén Dona Vida, un espacio pensado para acercar información a la comunidad y sostener las acciones de concientización.

Una historia personal detrás del mensaje

La participación de Florencia estuvo atravesada por la experiencia de su familia. Mateo cursaba Periodismo Deportivo en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde también estudia su hijo mayor, Felipe.

“Para nosotros como familia, es una manera también de acompañar a otras familias y a otros pacientes, difundiendo la importancia de inscribirse como potenciales donantes”, explicó Florencia.

La compatibilidad entre un paciente y un donante rara vez aparece dentro de la propia familia. Por eso, ampliar el registro de personas dispuestas a donar aumenta las posibilidades de que alguien encuentre un donante compatible, incluso a miles de kilómetros de distancia.

“Si bien lo más probable es que aunque estés registrado nunca te llamen para donar, lo importante del registro es que aumentás las probabilidades de que un paciente encuentre alguien compatible en el registro a nivel mundial”, señaló.

La familia ya había impulsado una campaña junto con el INCUCAI en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, donde Mateo estudiaba Periodismo Deportivo y también cursa su hijo mayor, Felipe. La iniciativa permitió registrar a 214 potenciales donantes. La travesía regional se sumó a ese trabajo de difusión, con la intención de acercar la información a más personas y comunidades.

Una posta para donar e informarse

Como parte de las actividades, el sábado 10 de octubre se realizó una jornada de donación de sangre y registro de potenciales donantes de CPH en el predio del Ferrocarril Roca de Huanguelén. La actividad se desarrolló de 10 a 14, gracias a la presencia de la Unidad de Comecta Móvil del Instituto de Hemoterapia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

La colecta superó ampliamente las expectativas, sumando más de 40 donantes de sangre y más de 30 nuevos registros como potenciales donantes de CPH

La propuesta continuó el domingo 11 y el lunes 12 con el espacio Huanguelén Dona Vida, que ofreció información, juegos y actividades participativas para promover la donación y despejar dudas.

Para donar sangre se requiere tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado de salud, haber comido y concurrir con DNI. La aptitud definitiva se determina mediante una entrevista confidencial con profesionales de la salud del Hospital Municipal Lucero del Alba.

En el caso del registro de donantes de CPH, pueden inscribirse personas de entre 18 y 40 años que gocen de buena salud y no tengan antecedentes de determinadas enfermedades cardíacas, hepáticas o infecciosas. La inscripción se realiza a partir de una donación de sangre, por lo que también se requiere pesar más de 50 kilos.

La travesía terminó su recorrido y a lo largo de los 290 kilómetros buscó dejar información y reforzar el compromiso de las comunidades para alentar y promover la decisión individual de sumarse. Para Florencia y otras familias que atravesaron situaciones similares, esa decisión puede significar que alguien tenga la oportunidad que Mateo no llegó a encontrar.

Instagram: @Huanguelendonavida