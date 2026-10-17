Tres Arroyos: le disparó a una mujer, huyó y fue capturado

El personal de la Policía de Seguridad Comunal de Tres Arroyos detuvo en la madrugada a un hombre que le disparó con un arma de fuego a una mujer en la zona abdominal y escapó del lugar.

Este fue aprehendido gracias a las tareas de la Comisaría Primera que, al recibir un llamado del 911 informando lo sucedido, pudieron dar con el sospechoso en calle Libertad al 1100, donde fue reducido.

Fuentes oficiales no revelaron su identidad, aunque indicaron que tiene unos 53 años de edad y que pudieron secuestrar el arma utilizada, un revolver calibre 32, con numeración suprimida.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La mujer fue trasladad inmediatamente a un hospital público sin riesgo de vida y se inició la investigación para averiguar los motivos que llevaron a la agresión.

El aprehendido fue acusado de Lesiones Agravadas por el uso de arma de fuego con intervención de la UFIJ Nro. 17 del Depto. Judicial local. Este permanece alojado en la Seccional Policial, a disposición de la fiscalía.