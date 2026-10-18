El viejo puente de acceso, una historia digna de ser evocada

Javier Cambarieri / Agencia Patagones



Detrás de las grandes obras también existen historias humanas que merecen ser recordadas. La de Miguel Olariaga es una de ellas: un relato de trabajo, ingenio, amor y profundo cariño por el partido de Patagones.

Entre noviembre de 1967 y agosto de 1968, Miguel, su hermano Adolfo y un trabajador de apellido Ponce participaron en la colocación de las columnas y vigas del puente de acceso a Bahía San Blas. La construcción soportó el paso de miles y miles de personas durante casi cuatro décadas, hasta que en marzo de 2004 el Concejo Deliberante ordenó su clausura definitiva por peligro de derrumbe.

En febrero de 2023, uno de los tramos centrales del Viejo Puente terminó de ceder y cayó al lecho marino, marcando así el final de una era para la villa turística. Los recuerdos de sus inicios, sin embargo, se mantienen vivos en la memoria de Miguel.

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Según recordó, ante las dificultades y la falta de recursos, él, su hermano y Ponce apelaron a la creatividad para concretar la tarea. Adolfo, capataz de la empresa SCAC, ideó una balsa artesanal construida con un acoplado y tambores para trasladar los equipos a través del riacho.

Al recordar aquella experiencia, Miguel resume su asombro con una frase que refleja el esfuerzo de aquellos tiempos: “a veces me cuesta creer cómo hicimos ese trabajo, con una balsa armada por nosotros mismos”.

Pero Patagones también le regaló algo que marcaría su vida para siempre, el amor. Aquí conoció a Luisa Giraldi, su compañera de vida, con quien formó una familia y tuvo cuatro hijos.

Hoy, próximo a cumplir 88 años, Miguel regresó a estas tierras para reencontrarse con sus afectos y evocar a los amigos que dejaron huellas imborrables en su corazón.

“Conocí gente muy buena, de palabra, y muy amigable y honesta”, recuerda con emoción.

Su historia nos invita a mirar el puente de acceso a Bahía San Blas más allá de sus estructuras: como testimonio del esfuerzo de hombres que contribuyeron al desarrollo de la localidad y dejaron parte de sus vidas en esta tierra.

Miguel Olariaga, un hombre de raíces platenses y corazón maragato, cuya historia sigue viva cada vez que alguien cruza aquel puente.

Los festejos se trasladan al 24

La Comisión de Festejos de la localidad confirmó que la celebración por un nuevo aniversario del Paraíso de los Pescadores se concretará el sábado 24 de octubre, en el Camping El Choique (calle 4 y boulevard Wasserman).

“Es una fiesta hecha por y para la comunidad, como cada año, invitamos a las instituciones locales a ser parte con sus talleres, muestras y exhibiciones, que son los que suman y le dan identidad a la fiesta y muestran el trabajo de todo el año”, explicó Cinthya Pergañeda, integrante de la comisión.

Para esta edición, añadió, contarán con puestos gastronómicos a cargo de algunas instituciones locales, de particulares, con comidas típicas, dulces, para que cada uno pueda tener su pequeña recaudación a partir de esta actividad en el aniversario.

También habrá paseo de artesanos locales y de la zona, emprendedores, manualistas, “que le darán mucho colorido a la fiesta”.

“Este año decidimos no pedir auspicio, sino que pedimos una colaboración voluntaria, porque queremos que sea una fiesta de todos, donde cada vecino, comerciantes, prestador que quiera, colabore de esa manera, junto al acompañamiento del municipio de Patagones que apoya para poder llevar adelante este festejo, sentenció Pergañeda.

La actividad comenzará al mediodía y tendrá en su grilla de espectáculos a con Jazmín Reyes y su Taller de Música para Niños; luego será el turno de Albano Bengolea, con su teclado y guitarra; posteriormente clases de zumba con la profesora Poesía; después la exposición de los chicos del taller de folklore La Calandria y el Trío Herencia, de la familia Medici.

Luego será el turno del local Santiago Cabrera; Lucho Juárez llegará desde Villalonga; se sumará Punto San Blas y el cierre este año será con Amistad Chamamecera.