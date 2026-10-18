Un camionero intentó atropellar a un policía y huyó: tiene antecedentes por conducción temeraria

La Policía del partido de Saavedra-Pigüé arrestó anoche a un conductor que con su camión intentó atropellar a los efectivos y se escapó de un control policial. Se trata de Marcos Uriel Schell, de 25 años de edad, quien fue interceptado en el cruce de la Ruta Provincial 85 y la Nacional 33, donde comenzó la huida. Cabe destacar que el hombre ya tiene antecedentes por conducir de forma temeraria desde Pigüé hasta Bahía Blanca.

En esta ocasión y luego de 65 kilómetros recorridos, finalmente lograron atraparlo en el ingreso a Pigüé, gracias a la colaboración de efectivos de la comisaría de esa localidad. Sobre calle Belgrano aprehendieron al hombre y también secuestraron el camión marca Mercedes Benz.

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Schell -oriundo de Pringles- está acusado del delito de desobediencia e infracción a la ley de tránsito, y en la causa interviene la UFIJ Nº3 del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

Cabe destacar que el conductor también fue aprehendido en diciembre de 2024 por un hecho similar, cuando le robó la camioneta a su padre y condujo realizando maniobras peligrosas y eludiendo controles en la Ruta 33, circulando por Coronel Suárez, Pigüé y Tornquist, donde los automovilistas debían correrse o esquivarlo para no colisionar. En ese momento, su huida finalizó cuando chocó con un poste de luz en el acceso a Bahía Blanca y destrozó por completo el rodado.