Barrio Napostá: una mujer resultó herida en un choque de dos vehículos

Un accidente de tránsito tuvo lugar este lunes por la tarde, alrededor de las 16.20, en la intersección de las calles 12 de Octubre y 19 de Mayo, donde colisionaron dos vehículos.

La conductora del Citroën C4 Cactus, identificada como Antonela Galesio, de 31 años, resultó herida luego de que el vehículo que conducía impactara desde atrás contra una camioneta Fiat Toro, al mando de Luciano Baraldi, de 47 años.

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La mujer fue asistida y trasladada al Hospital Municipal, donde ingresó con politraumatismos varios aunque, según el informe oficial, sus lesiones no revestían riesgo de vida.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito, Defensa Civil y una ambulancia del servicio de emergencias.

Interviene la UFIJ N° 1 del DJBB, bajo la carátula de lesiones culposas.