Alerta por tormentas para Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense

Fotos: Emmanuel Briane - La Nueva. y SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para Bahía Blanca y la región.

La advertencia rige entre el mediodía y las 18 del próximo miércoles.

Según se indicó, durante esas horas, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

“Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros”, se indicó.

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El alerta comprende a los distritos de Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales y Monte Hermoso, además del sur de Coronel Dorrego y el oeste de Patagones.

Por esta razón, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir, no sacar la basura; limpiar desagües y sumideros, y desconectar electrodomésticos.

También se pide cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a la vivienda; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.