“El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes”: dijeron desde la Organización Meteorológica Mundial

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó que el actual episodio de El Niño podría alcanzar una intensidad inédita en los registros de monitoreo, con una anomalía de la temperatura superficial del Pacífico tropical de hasta 3,8 ℃ (6,84 ℉) por encima de la media entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

El organismo pidió a los gobiernos anticipar medidas para reducir el impacto sobre las poblaciones expuestas a sequías, inundaciones y ciclones.

La advertencia fue presentada el miércoles en Ginebra por la secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, y el jefe de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher.

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Ambos reclamaron una respuesta coordinada antes de que se agraven las consecuencias del fenómeno en las regiones con mayor vulnerabilidad climática y social.

Saulo sostuvo que la magnitud esperada rebasa las referencias disponibles para comparar episodios anteriores. “Nunca hemos registrado un valor de 3,8 en el pasado. Durante algunos episodios de El Niño particularmente intensos, hemos observado valores cercanos a 3, los cuales tuvieron repercusiones muy significativas a nivel mundial”, dijo durante la conferencia de prensa.

La secretaria general advirtió que, con los valores actuales, los pronósticos se alejan de los rangos históricos. “Estamos más allá de ese límite, fuera de nuestros registros, fuera de nuestras estadísticas sobre lo que podemos esperar”, afirmó.

La OMM estima que la fase de mayor intensidad se concentrará hacia el final de este año, aunque sus efectos pueden prolongarse durante 2027.

El último informe estacional del organismo contempla una anomalía de hasta 3,8 ℃ en el Pacífico tropical. Esa previsión no equivale a que la temperatura media del planeta suba en la misma proporción: describe el calentamiento de la superficie del mar respecto de su promedio de referencia en la zona donde se desarrolla el fenómeno.

Las proyecciones difundidas por el Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI), recogidas por Infobae, apuntan a una anomalía de hasta 3,5 ℃ (6,3 ℉) en la región Niño 3.4, ubicada en el Pacífico ecuatorial central. Los modelos dinámicos y estadísticos coincidieron en esa estimación para los trimestres de octubre a diciembre y de noviembre a enero.

La ONU pide "acción" para proteger a los más vulnerables de los efectos de El Niño, como los niños afectados por la inundación en varias localidades del Litoral argentino (RSFotos)

La diferencia con el pronóstico de la OMM responde a que cada institución emplea áreas de observación, períodos de referencia y métodos de cálculo propios. En ambos casos, las estimaciones describen un calentamiento excepcional del océano en una etapa en la que El Niño suele aproximarse a su máxima fuerza.

El IRI informó que el promedio semanal centrado el 14 de octubre alcanzó una anomalía de 3,3 ℃ (5,94 ℉) y que la temperatura superficial del mar permaneció cinco semanas consecutivas por encima de 3 ℃ (5,4 ℉). El índice Niño 3.4 había registrado una anomalía media de 2,46 ℃ (4,43 ℉) entre julio y septiembre, según ese reporte. (Crédito: Infobae)