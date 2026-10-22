Docente desaparecida: de qué acusan al capataz Zarza

Las nuevas detenciones en el caso por la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes serían claves para cerrar el círculo de investigación, sobre todo el de Ireneo Zarza, el capataz de la escuela rural en la que trabajaba la docente.

A partir de los distintos testimonios recogidos en la investigación se logró establecer que Zarza sería el presunto autor del femicidio de Godoy, por lo que se ordenó su inmediata detención.

De acuerdo con la información aportada, Ireneo era el capataz de la estancia “El Curupí”, donde se encontraba la escuela rural a la que asistía la mujer, y se lo ubica en las horas previas a la desaparición en un “puesto tapera” situado a unos 150 metros de la institución educativa.

Se destacó que Zarza solía pernoctar en dicha tapera y que cuando bebía whisky se tornaba agresivo, dato alarmante para las autoridades a cargo de la pesquisa.

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De esta manera, Zarza y Sandoval se suman a la lista de detenidos junto con Rosa Leguizamón; su pareja, Nahuel Rojas; y Ernesto Ezequiel Bordón.

De la investigación también surge que Leguizamón podría haber facilitado el crimen y su situación comienza a complicarse luego del resultado del allanamiento en su domicilio, donde secuestraron “elementos que pertenecerían a la docente y que eran buscados desde el inicio de la investigación”.

Conforme a la información aportada, los objetos incautados, que serían una campera negra y dos alpargatas, fueron incorporados a la causa y sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con la desaparición de Godoy. (N/A)