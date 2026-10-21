Docente desaparecida: encontraron pertenencias de Nancy Godoy en la casa de una de las detenidas

Un allanamiento a la casa de Rosa Leguizamón, una de las detenidas en la causa por la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes, dio resultado positivo por el hallazgo de pertenencias de la docente.

Este miércoles la Policía concretó un allanamiento en la casa de Leguizamón en la localidad correntina de Sauce donde se secuestraron “elementos que pertenecerían a la docente y que eran buscados desde el inicio de la investigación”.

Conforme a la información aportada, los objetos incautados, que serían una ojota y una campera, serán incorporados a la causa y sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con la desaparición de Godoy.

En las últimas horas se conoció que Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, fueron detenidos tras la declaración de urgencia que dieron ante la Justicia, y de este modo se suman al peón Ernesto Ezequiel Bordón.

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Dichas actuaciones fueron ordenadas por los fiscales Javier Mosquera y Andrea González ante presuntas contradicciones detectadas durante la pesquisa y otros elementos que la Justicia busca esclarecer.

Por otra parte, trascendió que Zarza, quien se desempeñaría como capataz en la escuela rural, podría quedar detenido, aunque esta información aún requiere confirmación oficial.

La investigación continúa y se aguardan precisiones de la Fiscalía sobre los elementos secuestrados y la situación procesal de las personas involucradas. (NA)