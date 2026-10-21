Juicio a Pity Álvarez: el músico participó desde una clínica de salud mental

El juicio contra el músico Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz tuvo este miércoles su audiencia número 15, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

Durante una nueva jornada del proceso en el que se juzga al ex lider "Viejas Locas" e "Intoxicados", declararon cuatro nuevos testigos, todos bajo la condición de identidad reservada.

El proceso, que comenzó el pasado 10 de agosto, encuentra al cantante en medio de su internación en Solar Colonial, una clínica de salud mental ubicada en la localidad de Castelar.

Álvarez permanece internado desde el 2 de octubre tras haber sido derivado desde el Hospital Tornú, y lleva ya 28 días ingresado, una situación que, según su defensa, se mantiene en contra de su voluntad.

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Al igual que en las sesiones anteriores, el músico participó del debate de manera remota a través de videoconferencia para evitar el traslado hasta la sede de Tribunales.

Por su parte, el equipo de la defensa técnica volvió a alternar sus roles: el abogado Sebastián Queijeiro se presentó en la sala de audiencias, mientras que su colega Javier Baños estuvo presente en la clínica para acompañar al imputado. (C5N)