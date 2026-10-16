Se reanuda este viernes el juicio contra Pity Álvarez con la declaración de cinco testigos

El juicio contra el cantante Cristian "Pity" Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, se reanudará este viernes en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires con la declaración de cinco testigos.

El abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, confirmó que se trata de cuatro personas de identidad reservada y una perito.

La audiencia comenzará a las 11.30 luego de que los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro desestimaron la nulidad de la pericia interdisciplinaria, que había sido solicitada por los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro.

Los letrados denunciaron que los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) elaboraron el dictamen con anticipación, por lo que requirieron la recusación de los forenses, planteo que también fue rechazado por los magistrados.

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Por tanto y de manera subsidiaria, los abogados habían pedido que se cite a declarar a los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia, “junto con los profesionales médicos y de salud mental que intervinieron contemporáneamente durante la internación” del artista.

Si bien el informe “no advierte una alteración de las facultades psíquicas”, los peritos de parte, Enrique Gallego y Rafael Herrera Milano, firmaron en disconformidad y señalaron que “el peritado no se encontraba lúcido”, al momento de realizar el análisis.

“También subsidiariamente se convoque a los profesionales intervinientes de Clínica Dharma, Hospital Tornú y restantes equipos asistenciales cuya actuación resulte necesaria para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes contemporáneos y el dictamen del Cuerpo Médico Forense”, agrega el documento. (NA)