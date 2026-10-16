Murió a los 58 años Fernando Confessore, uno de los históricos meteorólogos de TN
Tenía una larga trayectoria al aire del canal de noticias. También había sido parte del Servicio Meteorológico Nacional.
Este viernes murió Fernando Confessore, el meteorólogo, periodista e investigador científico que desde hace tres décadas se lucía al aire de TN. La noticia fue confirmada por su familia.
Confessore, de 58 años, había sido parte del Servicio Meteorológico Nacional, donde estuvo de 1992 a 1994. Durante su carrera también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.
En Artear, donde se sumó en 1995, además de hablar del pronóstico formaba parte del equipo de TN Campo.
“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles. Nos vamos a reacomodar como podamos. Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa”, señaló Mario Massaccessi, quien fue el encargado de contarles a los televidentes la triste noticia. (TN)