El Vaticano mantiene cautela sobre el viaje del papa León XIV a la Argentina: “Debemos esperar”

El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, puso en duda este jueves el viaje del papa León XIV a la Argentina después de la operación a la que fue sometido el martes para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho.

“Dependerá de cómo van las cosas”, afirmó el cardenal Parolin al margen de un evento realizado en la embajada de Irak en el Vaticano, citado por el diario Corriere della Sera.

Además, afirmó que sigue “preocupado” por la salud del pontífice y precisó que, “si es necesario (el papa) reorganizará el pontificado”.

Este jueves, el Vaticano informó que León XIV pasó bien la noche, se levantó y desayunó, mientras avanza su recuperación".

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“Esta mañana, el Papa se sometió a revisiones rutinarias, que resultaron normales. La radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón operado”, indicó el reporte oficial.

Según el diario italiano, Parolin dijo que, “si está mejor”, el papa encabezará este domingo el Angelus desde el Policlínico Gemelli, de Roma, donde está internado. Así, podría asomarse por la ventana como ya han hechos papas que sufrieron hospitalizaciones durante sus pontificados.

“Sigo preocupado, pero confío en los médicos. Si es necesario reorganizará el pontificado. Van apenas dos días desde su internación. No podemos hacer previsiones. Se trata de ver ahora cuándo volverá y qué dirán los médicos. En base a todos estos elementos, el Papa ajustará su Pontificado si es necesario hacerlo”, indicó.

Sobre el proyectado viaje a la Argentina, Parolín afirmó: “La decisión inicial, cuando el Papa fue internado, era que viaje se mantenía en su forma prevista”.

León XIV tiene en agenda un viaje al país del 8 al 11 de noviembre. Previamente viajaría a Uruguay el día 6 y finalmente a Perú, donde concluiría su gira sudamericana el día 16.

Según el secretario de Estado vaticano, el viaje “dependerá de cómo van las cosas”. “El papa aún no se ha pronunciado sobre este tema y debemos esperar, primero que todo, que vuelva del hospital y después, en base a lo que digan los médicos, si podrá afrontar un viaje tan largo y comprometido como el que se prevé en América Latina”, aseguró.

“Imagino que si todo va bien, si la situación se desarrolla como habían previsto al comienzo, el viaje se hará. Si después hay novedades... eso no lo podemos prever”, concluyó. (TN)