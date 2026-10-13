“La agenda se podrá modificar”: el vocero presidencial habló sobre la visita del Papa a la Argentina tras la operación

El Gobierno envió este martes “todo su sentimiento y acompañamiento” al papa León XIV y anticipó la posibilidad de introducir cambios en la agenda de su visita a la Argentina luego de la operación por un nódulo en su pulmón.



“En la conferencia, la información que teníamos era que la operación había sido un éxito y sabíamos por el vocero del Vaticano que no había modificaciones a los planes de venir a Sudamérica”, explicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, en rueda de prensa con medios acreditados tras su conferencia en Casa Rosada.

Sin embargo, tras conocerse la confirmación de un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, dijo: “Esto no sé si cambia algo. De parte del Presidente, por supuesto, todo nuestro sentimiento y acompañamiento. Por supuesto la agenda se podrá modificar para hacer posible la llegada del papa”.

Poco antes de conocerse el cuadro, Ravier había comenzado su conferencia semanal dedicando un mensaje por parte del Gobierno al Papa, a quien le deseó “nuestros mejores deseos” tras su intervención quirúrgica.

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“Le deseamos al santo padre una pronta y completa recuperación Le enviamos nuestro afecto y acompañamiento, con el deseo de que pronto pueda retomar plenamente sus actividades”, había subrayado el sucesor de Manuel Adorni. (TN)