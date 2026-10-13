Diego Masaragian fue designado como nuevo secretario nacional de Discapacidad

El Gobierno nacional designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Pablo Di Liscia, quien debió dejar el cargo tras sufrir un accidente.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Salud, que le deseó una pronta recuperación al funcionario saliente.

Según se informó, la nueva designación apunta a garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización del área, con especial atención en los mecanismos de control, las auditorías y la administración de los recursos destinados a las prestaciones para personas con discapacidad.

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Hasta hace unas horas, Rodrigo Sbarra había quedado a cargo del área de Discapacidad de manera interina.

La decisión se había oficializado mediante la disposición 1376/2026, que llevó la firma del ministro de Salud, Mario Lugones, y designaba momentáneamente a Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera de Salud, al frente del área de manera interina, hasta que Liscia pueda retornar a sus funciones.