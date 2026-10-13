"No nos quedaremos de brazos cruzados": Londres anunció medidas para proteger a las empresas que operan en Malvinas

Gran Bretaña anunció medidas para proteger a las empresas que operan en las Islas Malvinas y escaló la tensión con la Argentina. El gobierno del primer ministro Andy Burnham publicó un comunicado titulado: “Las empresas estarán protegidas de la coerción económica argentina”.

Desde el gobierno británico destacaron que “las empresas que invierten en las Islas Malvinas estarán protegidas de las medidas internas argentinas dirigidas a empresas e individuos involucrados en actividades económicas lícitas”.

El duro comunicado británico se publicó luego de la autorización de perforaciones petroleras en las Malvinas y de la presentación del reclamo de la Argentina en un tribunal internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.

El gobierno de Burnham le envió una fuerte advertencia a la administración de Javier Milei: “Este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido”.

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Explicaron que las medidas entrarán en vigencia en respuesta a las medidas de la Argentina “en virtud de la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI, por sus siglas en inglés), lo que subraya que el Reino Unido no dudará en proteger a las empresas y a los particulares británicos”.

Mencionaron que el objetivo de estas medidas es “protegerlas de verse obligadas a cumplir con medidas extraterritoriales dirigidas contra la actividad lícita relacionada con las Islas Malvinas”, y destacó que colaboran “estrechamente con las empresas afectadas para ofrecerles apoyo”.

Destacaron que el Reino Unido “apoya el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales para su propio beneficio económico” y que “las decisiones sobre el desarrollo económico en las Islas Malvinas son competencia del Gobierno de las Islas Malvinas y de las empresas involucradas”.

Con citas de declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, advirtieron que estas medidas son una “clara señal” que no se quedarán “de brazos cruzados mientras la Argentina intenta aplicar su legislación nacional para obstaculizar los intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas”.

Miliband confirmó que “el apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es inquebrantable”, que “los intentos de Argentina por intimidar a empresas y particulares que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables” y que “las empresas deben tener la libertad de tomar decisiones comerciales lícitas sin la amenaza de coacción política”.

El funcionario dijo además que siempre defenderán “a los habitantes de las Islas Malvinas, su derecho a determinar su propio futuro y su derecho a buscar un desarrollo económico legítimo”.

El gobierno británico dijo que está “dispuesto a tomar medidas concretas en respuesta a los intentos de Argentina de coaccionar a las empresas que realizan actividades lícitas”. Además ratificó su apoyo “incondicional al Gobierno de las Islas Malvinas y a sus habitantes”, y adelantó que analiza “todas las opciones disponibles para proteger los intereses del Reino Unido y brindar apoyo a los habitantes de las Islas Malvinas”.

Aclararon que “la legislación de protección de intereses comerciales impide que los ciudadanos británicos cumplan con determinadas medidas de sanciones extraterritoriales”, que impulsarán “la legislación secundaria lo antes posible, con el objetivo de que entre en vigor antes de que termine el año” y que estas acciones solo impactarán en “las medidas extraterritoriales argentinas que afecten a las Islas Malvinas”. (TN)