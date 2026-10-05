Malvinas: caen casi 20% las acciones de la petrolera que busca extraer crudo con el proyecto Sea Lion

La cotización de la petrolera británica Rockhopper se vuelve a desplomar cerca de un 20% en la Bolsa de Londres durante el comienzo de la semana tras ratificar que avanzará con el proyecto Sea Lion en la zona de las islas Malvinas.

Las acciones de la compañía se derrumban este lunes un 19,28% y suman un declive del 32% en el último mes, que incluye una baja del 8,13% entres los primeros dos días hábiles de octubre y una merma cercana a un 18% en septiembre.

El frente adverso para la petrolera se da luego de que haya reafirmado su intención de seguir adelante con la exploración offshore en el área de las Malvinas pese a las sanciones del gobierno de Javier Milei por operar sin el aval argentino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Rockhopper posee una participación del 35% en Sea Lion, mientras que el 65% restante está en manos de la petrolera israelí Navitas Petroleum, operadora del proyecto. La primera fase contempla 11 pozos y fue financiada y aprobada a fines de 2025, mientras que la perforación de desarrollo está prevista para comenzar a principios de 2027 y la producción se prevé que arranque en el primer trimestre del 2028.

El Gobierno argentino intensificó en las últimas semanas las medidas contra las empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en torno a las Malvinas, incluyendo expedientes sancionatorios, denuncias penales y acciones judiciales.

En este sentido, el presidente Javier Milei instruyó esta semana el inicio de un arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por Sea Lion, donde se espera la conformación de un tribunal de cinco árbitros y previo a las designaciones, la Argentina podría pedir medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

De esta manera, el país viene reforzando el reclamo y la reivindicación de su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, actualmente bajo administración británica. (NA)