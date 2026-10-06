Privatización vial: iniciarán las obras para la remodelación de rutas nacionales

El Gobierno confirmó que iniciarán las obras para la remodelación de las rutas nacionales, bajo el programa de privatización vial conocido como Red Federal de Concesiones (RFC).

El Ejecutivo concluyó con la firma y traspaso de la Etapa III de la RFC, tramo que comprende más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país.

De esta manera, a partir de mañana comenzarán a ponerse en marcha las obras de infraestructura por parte del sector privado. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien anunció la noticia.

En la Etapa III, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

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Entre los tres tramos suman más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas para la producción y la logística, conectando ciudades, puertos y pasos fronterizos.

"Seguiremos avanzando con nuevas concesiones, más inversión privada y más infraestructura para una Argentina que produce y crece", concluyó el funcionario en sus redes.

Cómo están conformadas las tres etapas

Etapa I

Tramo Oriental: rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes).



Tramo Conexión: puente Rosario–Victoria (RN 174), que atraviesa Entre Ríos y Santa Fe.



Etapa II

Tramo Pampa: rutas nacionales 5 y 35 (que atraviesan Buenos Aires y La Pampa).



Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur: rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza - Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.



Etapa III