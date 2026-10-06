Privatización vial: iniciarán las obras para la remodelación de rutas nacionales
Se trata de los tres tramos de rutas concesionadas bajo el proceso de privatización de Corredores Viales. Contemplan más de 9.000 kilómetros.
El Gobierno confirmó que iniciarán las obras para la remodelación de las rutas nacionales, bajo el programa de privatización vial conocido como Red Federal de Concesiones (RFC).
El Ejecutivo concluyó con la firma y traspaso de la Etapa III de la RFC, tramo que comprende más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país.
De esta manera, a partir de mañana comenzarán a ponerse en marcha las obras de infraestructura por parte del sector privado. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien anunció la noticia.
En la Etapa III, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.
Entre los tres tramos suman más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas para la producción y la logística, conectando ciudades, puertos y pasos fronterizos.
"Seguiremos avanzando con nuevas concesiones, más inversión privada y más infraestructura para una Argentina que produce y crece", concluyó el funcionario en sus redes.
Cómo están conformadas las tres etapas
Etapa I
- Tramo Oriental: rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes).
- Tramo Conexión: puente Rosario–Victoria (RN 174), que atraviesa Entre Ríos y Santa Fe.
Etapa II
- Tramo Pampa: rutas nacionales 5 y 35 (que atraviesan Buenos Aires y La Pampa).
- Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur: rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza - Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
Etapa III
- Tramo Centro: 681 kilómetros sobre las RN 9, 19 y 34 (que atraviesan Santa Fe y Córdoba).
- Tramo Mesopotámico: 276 kilómetros sobre las RN 12 y 18 (Entre Ríos).
- Tramo Centro-Norte: 536 kilómetros sobre la RN 34 (que atraviesa Santa Fe y Santiago del Estero).
- Tramo Noroeste: 596 kilómetros sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 (que atraviesan Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).
- Tramo Litoral: 547 kilómetros sobre las RN 12 y 16 (que atraviesan Corrientes y Chaco).
- Tramo Noreste: 456 kilómetros sobre las RN 12 y 105 (que atraviesan Corrientes y Misiones).
- Tramo Chaco-Santa Fe: 497 kilómetros sobre la RN 11 (que atraviesa Santa Fe y Chaco).
- Tramo Cuyo: 329 kilómetros sobre la RN 7 (Mendoza). (con información de NA)