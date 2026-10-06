La Casa Rosada buscó bajar la tensión con Bullrich: “Creemos que apoya la candidatura de Milei para 2027”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que si la jefa de bloque de LLA en el Senado tiene aspiraciones políticas a futuro "está muy bien". La legisladora y el Presidente volvieron a verse las caras del lunes en la reunión de gabinete. (Foto: Reuters)

Desde la Casa Rosada apuestan a bajar la tensión con Patricia Bullrich, que dejó abierta la posibilidad de una candidatura para las elecciones presidenciales en 2027 al plantear que esperará “cómo se desarrollan los acontecimientos en el país”.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que cree que la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado “apoya la candidatura de Javier Milei para 2027”.

El funcionario evitó polemizar con la exministra de Seguridad, que desde hace meses manifiesta sus diferencias con el Gobierno: “Volvemos a la frase del Presidente: ‘Los liberales no somos manada’. Puede haber diferencias de enfoque en algún tema puntual”.

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Ravier dijo que en la reunión de gabinete del lunes, en la que volvieron a encontrarse Milei y Bullrich, hubo “un apoyo total al Presidente, en que continúe liderando su proyecto”, y se refirió al libertario como “el líder de todo el proyecto, con enormes resultados”.

El vocero presidencial dijo que en el Gobierno creen que Bullrich “apoya la candidatura de Milei para 2027,” mencionó que “Bullrich sigue apoyando la idea de que Milei sea reelecto, lo planteó en reuniones de gabinete, lo planteó ante la prensa”, y que considera que el Presidente es el que “mejor expresa las ideas de la libertad”.

El funcionario dijo que en el oficialismo “puede haber diferencias de opinión sobre cualquier tema, puede pasar con un ministro puntual, con una senadora, un diputado, y no pasa nada”.

Ravier dijo que “en todo caso, si Bullrich tiene aspiraciones políticas, que también planteó en algún momento, a futuro, está muy bien, porque hizo una carrera política” que aseguró que “todos admiran”.

El lunes Milei y Bullrich volvieron a verse las caras en la reunión de gabinete en Casa Rosada, con los resultados de la elección de Brasil como tema central, luego del triunfo de Flávio Bolsonaro, celebrado por el libertario, sobre el mandatario, Lula da Silva. Ambos definirán la elección en balotaje, el 25 de octubre.

El Presidente y la jefa de bloque libertaria en el Senado seguían sin retomar el diálogo directo después de las diferencias que se abrieron en septiembre, y en el Gobierno crece el malestar por las últimas diferencias públicas de Bullrich.

Puertas adentro, el clima se endureció. Funcionarios cercanos a la conducción cuestionan que Bullrich siga haciendo públicas diferencias sobre decisiones del Ejecutivo, pese a los reclamos de distintos integrantes de la mesa política para que los desacuerdos se procesen internamente. Milei evita responderle en público, pero en su entorno aseguran que transmite su disgusto por esas maniobras. (TN)