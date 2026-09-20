“No vale decir algo que no es”: Bullrich desmintió a Santilli por los cambios en el Presupuesto

La senadora nacional Patricia Bullrich desmintió esta noche al jefe de Gabinete, Diego Santilli, respecto de que las modificaciones en materia de discapacidad incluidas en el Presupuesto hubieran sido tratadas en la Mesa Política del Gobierno y sostuvo que “no vale decir una cosa que no es”.

“Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba”, afirmó Bullrich al ser consultada sobre las declaraciones de Santilli, quien había señalado que la legisladora se retiró antes de la reunión en la que se abordó el tema.

La senadora aseguró además que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco conocía las modificaciones y sostuvo que ambos se enteraron posteriormente al leer el proyecto.

“Eso de que después lo hablaron no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos”, expresó.

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Bullrich aclaró, sin embargo, que no pretende abrir un enfrentamiento con el jefe de Gabinete: “No me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”.

La ex ministra de Seguridad explicó que durante la reunión de la Mesa Política sí se analizaron los principales lineamientos macroeconómicos del Presupuesto, entre ellos las proyecciones de crecimiento e inflación, pero aseguró que no se abordaron específicamente las modificaciones relacionadas con discapacidad.

En ese sentido, sostuvo que la Mesa Política debe servir para coordinar las iniciativas del Poder Ejecutivo con el trabajo parlamentario y evaluar las posibilidades de que los proyectos enviados al Congreso puedan convertirse en ley.

Bullrich cuestionó que el Gobierno vuelva a impulsar medidas sobre discapacidad que, según señaló, ya generaron dificultades legislativas anteriormente.

“¿Qué hacemos? ¿Chocamos tres veces contra la misma piedra?”, planteó.

La senadora consideró que la discapacidad es un asunto de especial sensibilidad social y sostuvo que el oficialismo debe buscar alternativas que permitan resolver las necesidades de quienes requieren prestaciones sin modificar uno de los ejes económicos del Gobierno.

“El superávit fiscal y las metas de inflación no se negocian”, afirmó Bullrich, quien advirtió que un Presupuesto con déficit generaría “incertidumbre” económica.

A su vez, señaló que pretende conversar personalmente sobre el tema con Milei y manifestó su expectativa de que puedan encontrarse modificaciones que permitan alcanzar un acuerdo en el Congreso.

“Tenemos que tener un equilibrio entre las decisiones que lleva adelante el Gobierno y la capacidad de llevar esas decisiones a un resultado favorable”, sostuvo.

Bullrich también se refirió durante la entrevista a la posibilidad de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Indicó que esa decisión dependerá de los acuerdos políticos que consiga construir el oficialismo con otras fuerzas y mencionó el diálogo con el PRO, sectores del radicalismo, gobernadores y partidos provinciales.

Según explicó, esos entendimientos podrían aportar los votos necesarios en el Congreso para avanzar con una suspensión de las primarias.

Bullrich se manifestó a favor de suspender las PASO, aunque consideró que los partidos deben conservar mecanismos democráticos para seleccionar a sus candidatos. (NA)