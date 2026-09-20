Los trabajadores de Fate rechazaron el desalojo que ordenó la Justicia: “Disparate jurídico”

Los trabajadores de Fate rechazaron el desalojo que ordenó la Justicia y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, aseguró que están "ante un disparate jurídico".

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, este lunes 21, organizaciones sociales y políticas se concentrarán en la puerta de la fábrica para apoyar a los empleados y decirle "no al desalojo en Fate y apoyar la lucha contra el cierre ilegal", informado por la sala 2 de la Cámara de Apelaciones.

"El desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo", explicó Crespo el viernes pasado en una conferencia de prensa que brindaron desde el SUTNA, en la planta de San Fernando.

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De acuerdo a lo manifestado por el gremialista, el sindicato pondrá a disposición todos los recursos necesarios "para que no se lleve adelante esta decisión": "Desde el 18 de febrero estamos peleando contra un lockout patronal ofensivo", agregaron.

Asimismo, indicaron que la empresa fue la que "generó el conflicto de forma totalmente ilegal", sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y "sin cumplir con los acuerdos de no despidos".

"Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra", concluyeron. (NA)