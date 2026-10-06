Ley de Tierras: la Justicia rechazó una cautelar para impedir la venta de tierras a extranjeros

La Justicia rechazó la cautelar impulsada por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot contra la derogación de la Ley de Tierras para evitar la venta de tierras ilimitadas a extranjeros.

El juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1, decidió no hacer lugar al pedido por considerar que “no ha sido acreditada la concurrencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables que sustenten su otorgamiento”, según el fallo.

Pichetto y Massot habían presentado una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que deroga la Ley 26.737, “hasta el dictado de sentencia en el proceso principal”.

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Los diputados remarcaron que el objetivo de esta medida era “evitar que, durante el tiempo que demande la tutela judicial, se consoliden situaciones jurídicas que luego no puedan revertirse sin afectar derechos de terceros”.

Esta presentación se realizó luego de que la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que declaró inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. El máximo tribunal apuntó que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) no tiene legitimidad para impulsar la demanda.

En ese sentido, los diputados señalaron en el escrito ante la Justicia que “aunque la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre el fondo, su decisión tuvo una consecuencia material inmediata”, ya que su decisión “despliega la totalidad” de los efectos del DNU 70/2023 sobre la ley.

Tras el rechazo a la cautelar, Pichetto criticó la decisión del juez: “Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe”.

“Incluso una negativa rápida permitiría acudir a las instancias superiores. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación”, agregó en un posteo en la red social X. (NA)