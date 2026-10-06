Caputo: “Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”

El ministro de Economía, Luis Caputo, dejó un mensaje contundente de cara a un posible revés del Gobierno en las próximas elecciones 2027, y a raíz de ello padecer presiones del dólar; pero se mostró confiado al remarcar: “Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el titular del Palacio de Hacienda brindó una entrevista en el streaming oficialista Carajo, y destacó al primer mandatario, Javier Milei.

“Creo que en todos los escenarios gana el Presidente, en todos”, aseguró; sin embargo, aclaró: “Si no se da lo que pienso yo, tengo que estar preparado para que los argentinos no sufran”.

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En ese sentido, Caputo se refirió a la compra de reservas y la búsqueda de un swap, aunque evitó dar precisiones sobre este acuerdo. “Yo contemplo la posibilidad de estar errado y actúo como si fuera a estarlo”, al tiempo que fue quirúrgico al explicar las herramientas que la gestión utilizará para enfrentar las presiones financieras ante el riesgo electoral: “Y si no pasa lo que yo creo que va a pasar, les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”.

Por su parte, Caputo pronosticó que “hay un montón de dólares que se vienen”, señaló el funcionario, al tiempo que vinculó su optimismo con el equilibrio fiscal, una política monetaria restrictiva y el ingreso esperado de inversiones. “Me preparo como si pudiera estar equivocado”, reiteró.

Asimismo, celebró el triunfo en primera vuelta en las elecciones presidenciales brasileñas del senador Flávio Bolsonaro, y afirmó que la relación con el gigante sudamericano “solo puede mejorar” en el caso de que el candidato del Partido Liberal se imponga nuevamente en segunda vuelta, el próximo 25 de octubre por delante de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Argentina tiene una relación histórica, institucional y comercial con Brasil. (Continuará) independientemente de quién gane”, afirmó y destacó el vínculo con el bolsonarismo: “Eso mejora el diálogo, mejora las ganas de cooperar mutuamente, de trabajar juntos”.(N/A)