Milei designó a dos nuevos funcionarios: uno en Capital Humano y uno en Salud

El presidente Javier Milei designó al abogado Mariano Mauro Sartoris como el nuevo Subsecretario de Relaciones del Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano y reemplazará en el cargo a Claudia Silvana Testa.

Así se informó en el Decreto 1150/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial en el cual se indicó además que a Sartoris se le aceptó la “renuncia al cargo de Subsecretario Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano” a partir del 5 de octubre.

En tanto, en el Decreto 1152/2026 firmado por Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, se indicó: “Desígnase, a partir del 7 de octubre de 2026, en el cargo de Superintendente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud, al ingeniero Horacio Alberto Guevara, con rango y jerarquía de Secretario”.

Asimismo, señaló: “Acéptase, a partir del 6 de octubre de 2026, la renuncia presentada por el doctor Claudio Adrián Stilvelman al cargo de Superintendente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud". (NA)