El Gobierno convocó a la Iglesia para dialogar sobre discapacidad, antes de la visita del papa León XIV

El Ministerio de Salud de la Nación invitó a representes de la Conferencia Episcopal Argentina a una reunión para abordar la problemática en discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión, antes de la visita del papa León XIV, en noviembre venidero.

El encuentro está previsto para las 11 de hoy en la sede de la cartera sanitaria y fue convocado a partir de una invitación del Gobierno nacional, según informó el Episcopado mediante un comunicado. La delegación será recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y funcionarios del área.

En representación de la CEA participarán su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

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Ese espacio fue constituido recientemente por el Episcopado con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten.

La Conferencia Episcopal agradeció la invitación y valoró la oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector.

La agenda completa del papa León XIV en Argentina

León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre desde Uruguay, realizará actividades en Buenos Aires y Córdoba, y cerrará su visita de cuatro días con la misa en Luján el 11 de noviembre, antes de partir hacia Perú.

Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)

15.30: partida del vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo hacia Buenos Aires.



16.30: llegada prevista a Aeroparque.



17.00: visita al Monumento del General San Martín en Retiro.



17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.



17.50: encuentro con el presidente Javier Milei.



18.30: reunión con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires y Claypole) - Feriado Nacional

Por la mañana: visita a los trabajadores y pacientes del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.



11.30: misa abierta al público en el Monumento de los Españoles (Palermo).

Martes 10 de noviembre (Córdoba)

9.00: llegada a la Ciudad de Córdoba para mantener actividades pastorales y encuentros en la provincia.

Miércoles 11 de noviembre (Luján y despedida)