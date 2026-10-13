Qué es un adenocarcinoma pulmonar, el tumor maligno que le diagnosticaron al papa León XIV

El papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, según informó el Vaticano en el primer parte médico difundido este martes, después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Policlínico Gemelli de Roma.

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón, que producen sustancias como el moco. Según informó el periodista Nelson Castro, se trata del tumor maligno más común que se desarrolla en ese órgano.

La enfermedad puede avanzar sin provocar síntomas durante sus primeras etapas, por lo que en algunos casos se detecta durante controles médicos o estudios realizados por otros motivos.

Su evolución depende de las características del tumor y de si las células cancerosas permanecen en el pulmón o se extendieron a otras partes del cuerpo. (TN)