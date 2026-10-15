Fiebre Hemorrágica Argentina: se notificaron 22 casos confirmados

La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) es una zoonosis viral aguda grave producida por el virus Junín, cuyo reservorio principal es el roedor silvestre Calomys musculinus, se concentra en la región de la pampa húmeda, abarcando departamentos y partidos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa.

Según un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 39 al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, esta enfermedad se transmite a las personas al aspirar partículas o polvo suspendido en el aire contaminado con las excretas y fluidos de los roedores infectados, a través de pequeñas heridas, escoriaciones o cortes de la piel que entran en contacto con el virus o con superficies contaminadas o por contacto directo de secreciones u orina infectada con las mucosas.

Desde la SE 01 y hasta la SE 35 de 2026 se notificaron 22 casos confirmados en las provincias de Córdoba (11 casos), Santa Fe (9 casos) y Buenos Aires (2 casos), las cuales concentraron el 99% de las notificaciones registradas durante los últimos cinco años. En comparación con el mismo período de 2025, se observa una reducción notable tanto las notificaciones, que pasaron de 481 a 276 casos sospechosos, como de los confirmados, que descendieron de 50 a 22.

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Sus síntomas principales son alteraciones vasculares, renales, hematológicas, neurológicas e inmunológicas y su letalidad puede alcanzar el 30%. Ahora bien, en pacientes tratados con plasma inmune de convaleciente puede disminuir a valores cercanos al 1% cuando se aplica dentro del octavo día de iniciados los síntomas.

Una enfermedad que puede prevenirse

La FHA es una enfermedad prevenible por la vacuna CANDID #1, que se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación en el año 2007 y es producida por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” (INEVH) del Ministerio de Salud de la Nación. Está indicada para la población que reside o transita el área endémica.

Las acciones que lleva adelante la cartera sanitaria nacional incluyen la vigilancia genómica, ecoepidemiológica y la producción y distribución de vacunas, sueros y tratamientos. Con respecto a la primera, el INEVH se encarga de realizar la secuenciación de genoma completo sobre muestras humanas y de roedores para caracterizar molecularmente las cepas circulantes y monitorear la diversidad y evolución del virus.

En el período 2019-2025 se procesaron 167 muestras con resultado detectable por RT-PCR en tiempo real para JUNV o aislamiento viral: 9 cerebros de C. musculinus y 158 muestras de casos humanos (144 sueros, 1 coágulo y 13 aislamientos virales obtenidos en cultivos celulares).

La vigilancia ecoepidemiológica consiste en el monitoreo continuo de la circulación del virus Junín tanto en el área endémica como en zonas rurales limítrofes, la identificación de escenarios de transmisión, así como grupos y áreas de riesgo, para orientar las acciones de prevención, incluyendo la mejora de estrategias de acceso a la vacuna contra FHA y reducir la letalidad mediante el uso del tratamiento específico oportuno.

Para ello, la cartera sanitaria nacional realiza capturas y muestreos de roedores para estimar el riesgo de aparición de casos humanos, detectar tempranamente eventos de emergencia en nuevas zonas o de re emergencia en áreas históricas.

En 2026 se realizaron capturas en áreas rurales de Ayacucho (Buenos Aires, fuera del área endémica), Miguel Cané (La Pampa, fuera del área endémica), San Francisco (Córdoba, fuera del área endémica) y Coronda (Santa Fe dentro del área endémica).

Si bien los estudios moleculares y serológicos en las muestras de los roedores analizados en estas localidades y estudiadas hasta el momento no evidenció la circulación de virus Junín, los indicadores de riesgo aplicados, éxito de trampeo (ET) y abundancia relativa (AR)de C. musculinus, mostraron valores de riesgo en Miguel Cané. En San Francisco y Ayacucho el ET se clasificó como alarma y la AR como riesgo bajo. Por su parte, las localidades de Coronda-Arocena registraron niveles de riesgo bajo para ambos parámetros.

El Ministerio de Salud garantiza la producción, control y aseguramiento de la calidad de la vacuna Candid #1 de manera centralizada en el INEVH, planificando su distribución junto con la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI). Esta vacuna está incorporada al Calendario Nacional de Vacunación con un esquema de dosis única a partir de los 15 años para personas que residan o desarrollen actividades en el área endémica y que no hayan sido inmunizadas previamente.

En materia de tratamiento, coordina la Red Interjurisdiccional de Bancos de Plasma Inmune, recurso terapéutico crítico basado en la administración de suero hiperinmune. Para sostener la disponibilidad de este insumo finito, el INEVH efectúa la titulación de anticuerpos neutralizantes de las unidades extraídas en las provincias, impulsa colectas externas de donantes recuperados e incorporó la estrategia de plasmaféresis móvil con equipos separadores celulares para optimizar la captación de plasma. (N/A)