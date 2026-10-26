Qué hay que tener en cuenta por los cortes de calles y desvíos de colectivos este martes en Bahía

Cortes de calles y desvíos de tránsito en distintos sectores de Bahía Blanca, debido a la realización de obras de infraestructura, tareas de bacheo y trabajos en las redes de agua y cloacas, se producirán este martes según informó el municipio.

Las intervenciones también afectarán los recorridos de varias líneas de colectivos, por lo que se recomienda a los usuarios prever demoras y circular con precaución.

Uno de los principales cortes se realizará en el puente Líbano, que permanecerá interrumpido durante 24 horas por trabajos en la rampa de acceso. La medida obligará a modificar los recorridos de las líneas 514, 519 y 506.

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Las líneas 514 y 519, en el trayecto de Maldonado al Centro, circularán por 17 de Mayo, Líbano, Francia, Rotonda, Don Bosco, Enrique Julio, Bélgica, avenida Buenos Aires, Sixto Laspiur, avenida La Plata, Bélgica y Brasil. En sentido contrario, desde el Centro hacia Maldonado, lo harán por Bolivia, Brasil, Sixto Laspiur, 17 de Mayo, Don Bosco, Rotonda, Carlos Gardel y nuevamente 17 de Mayo.

En tanto, la línea 506, desde Villa Muñiz hacia Pacífico, desviará por Pampa Central, Martín Rodríguez y Don Bosco.

Otro de los puntos afectados será Yrigoyen al 500, donde habrá un corte entre las 7 y las 19 por tareas de operación con bomba articulada. Durante ese período, la línea 519A, desde el Centro hacia Patagonia Norte, circulará por avenida Alem, Alsina, Corrientes e Yrigoyen, para retomar su recorrido habitual.

Por su parte, la línea 520, en sus ramales Cabildo y Aeropuerto, transitará por Zapiola, Yrigoyen, avenida Alem, Alsina, Corrientes y nuevamente Yrigoyen, antes de continuar por su trayecto habitual.

También se realizarán trabajos en la Ruta 51, a la altura del paraje Corti, donde entre las 8 y las 16 habrá cortes parciales y desvíos por tareas en el cruce ferroviario. A su vez, entre las 8.30 y las 16 permanecerán cortados ambos carriles de Thompson, entre Piedrabuena y Fatone, por obras de recambio y empalme de cañerías subterráneas de agua potable.

Por otra parte, los trabajos también afectarán la circulación en Zelarrayán y Felipe Varela, donde continuará la ejecución del acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares. El desvío vehicular se realizará desde las calles El Resero y Facundo Quiroga.

En ese sector, la línea 500, desde Sesquicentenario hacia White, circulará por Paraguay, Zapiola, 19 de Mayo, Mitre y Sarmiento. La línea 509, en el trayecto desde Klostermann y Castelli hacia Rojas y Garay, desviará por Zelarrayán, Quiroga, Mitre, El Resero y nuevamente Zelarrayán. En el regreso lo hará por Zelarrayán, El Resero, Mitre, Quiroga y otra vez Zelarrayán.

Además, habrá intervenciones en Tres Sargentos y Mayor de Elías por trabajos en la red cloacal del barrio Acacias II.

Otros cortes que siguen vigentes

En paralelo, continuarán las obras en distintos puntos de la ciudad. En la bocacalle de 1810 y Perito Moreno se mantendrá el corte por tareas del plan de bacheo y, por ese motivo, la línea 500, desde el Centro hacia Ingeniero White, circulará por avenida Arias, Venezuela, Juana Azurduy y Ecuador, antes de retomar su recorrido habitual. La línea 503, en tanto, desviará por avenida Arias.

En Sócrates y Garibaldi, por trabajos de bacheo, la línea 513 circulará por 14 de Julio, Castelar, Parera y Sócrates, para luego continuar por su trayecto habitual. También seguirán las tareas en Parera y Láinez.

Por último, habrá afectaciones en el carril ascendente de Brandsen, entre Corrientes y Napostá, por trabajos de reconstrucción de cañerías subterráneas. En Pacífico, entre Nicolás Pirez y Biggio, continuarán las obras de pavimentación.