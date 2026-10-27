Patagones: detuvieron a un menor con un arma de fuego apta para disparar
El operativo se dio esta madrugada, en medio de un control de rutina, en Fournier y Francisco Abel, de la vecina ciudad.
En la madrugada de hoy, mientras realizaba un operativo de control de tránsito y peatonal de rutina, la Policía de Carmen de Patagones aprehendió a un menor que portaba un arma de fuego cargada y apta para el disparo.
Se trata de un joven de 17 años que no fue identificado por razones legales, a quien se le imputó el delito de tenencia ilegal de arma de fuego e infracción al artículo 289 del Código Penal.
El procedimiento se dio sobre la 1, en la esquina de Fournier y Francisco Abel.
Cuando los uniformados identificaron al joven detectaron que, entre sus prendas de vestir (guardada en su pantalón) llevaba un revólver calibre 22 corto, marca Italo Gra, con varios proyectiles intactos y una vaina servida cargados en su tambor.
Los peritos, una vez trasladado el menor a la seccional (luego fue entregado a su padre), descubrieron que el arma era apta para el disparo.
La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca.