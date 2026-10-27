Patagones: detuvieron a un menor con un arma de fuego apta para disparar

En la madrugada de hoy, mientras realizaba un operativo de control de tránsito y peatonal de rutina, la Policía de Carmen de Patagones aprehendió a un menor que portaba un arma de fuego cargada y apta para el disparo.

Se trata de un joven de 17 años que no fue identificado por razones legales, a quien se le imputó el delito de tenencia ilegal de arma de fuego e infracción al artículo 289 del Código Penal.

El procedimiento se dio sobre la 1, en la esquina de Fournier y Francisco Abel.

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Cuando los uniformados identificaron al joven detectaron que, entre sus prendas de vestir (guardada en su pantalón) llevaba un revólver calibre 22 corto, marca Italo Gra, con varios proyectiles intactos y una vaina servida cargados en su tambor.

Los peritos, una vez trasladado el menor a la seccional (luego fue entregado a su padre), descubrieron que el arma era apta para el disparo.

La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca.