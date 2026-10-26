Femicidio de Tatiana Fernández: se conoció el resultado de la autopsia

La autopsia realizada a Tatiana Micaela Fernández, la joven encontrada muerta en el barrio porteño de Retiro, indicó que fue asesinada y que la causa de la muerte es una "asfixia mecánica por compresión".

Fuentes judiciales informaron que la víctima presentaba lesiones defensivas leves en las muñecas.

En este sentido, los voceros vinculados a la investigación señalaron que los peritos extrajeron muestras para los estudios toxicológicos, histopatológicos y complementarios de rigor.

La causa fue reasumida por el juez Guillermo Rongo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, quien en las próximas horas le tomará declaración indagatoria a Renato Iván Tabella, de 28 años, acusado también por el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido en la provincia de Córdoba.

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Las primeras tareas investigativas fueron encabezadas por el fiscal Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53.

El arresto de Itabella se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad y la Policía de Córdoba. Personal de la Brigada 5 de la División Homicidios, en cumplimiento de la orden de allanamiento, detención y secuestro librada por el magistrado interviniente.

En este marco, se secuestraron dos celulares; dinero en efectivo; cuatro tarjetas con chips de telefonía celular, dos de ellos en el envoltorio sin abrir y dos abiertos; documentación personal y prendas varias de vestir.

El hombre también es señalado por el crimen de Daniela Villalba en la provincia de Córdoba. Su cuerpo fue hallado hace menos de una semana en una vivienda ubicada sobre el bulevar Las Heras al 200, frente al Parque Las Heras. Según las primeras informaciones, presentaba heridas en el cuello y cortes en los brazos, y estaba acostada en una cama, cubierta con sábanas.

La investigación inició el pasado martes 20 de octubre, cuando recolectores de residuos encontraron una valija con manchas de sangre y una peluca en un contenedor ubicado en la esquina de La Rioja y Sucre. En el equipaje había un nombre que coincidía con el de una mujer cuya desaparición había sido denunciada por una amiga.

Fuentes del caso le confirmaron a este medio que ambas víctimas serían supuestas trabajadoras sexuales y que detrás de ambas muertes está Tavella, por lo que el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y su par de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindan hoy una conferencia de prensa.

El hallazgo del cuerpo de Fernández ocurrió este domingo a las 8.40 cuando una amiga, preocupada porque no respondía los mensajes, llamó a un cerrajero para ingresar al lugar, ya que estaba cerrado con llave y allí la encontró muerta.

El hecho se produjo en un domicilio situado en la calle Libertad al 1.200, frente al edificio de la SIDE, donde se encontró a la joven sin vida, al costado de la cama y tapada con una sábana.

Según los primeros datos, la mujer había acordado una cita la noche anterior con un hombre identificado como Iván, a quien conoció a través de una aplicación. (con información de NA)